日本U18代表隊名單出爐！甲子園冠軍隊京都國際王牌投手領軍

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在夏季甲子園畫下句點後，日本也正式公布「第13屆U-18亞洲棒球錦標賽」代表隊名單，他們將在9月2日來台灣力拼二連霸，投手部門方面，另外投手群的亮點還有來自報德學園，能飆出151公里速球，曾對傳統強權大阪桐蔭奪勝且繳出9局失1分的表現，並在本屆夏季甲子園獨攬3場勝利，受到許多職業球團關注的強投今朝丸裕喜，以及有著198公分高的東海大相模左投藤田琉生，他在本屆夏季甲子園三場先發，21.1局的投球中僅失2分。野手部分，有著花咲德榮「高中第一遊擊手」石塚裕惺、高校通算64支全壘打的早稻田實業內野手宇野真仁朗，以及曾在本屆賽事中曾用木棒扛出全壘打的的智辯和歌山重砲手花田悠月領銜。本屆U18日本隊監督由高野連技術委員小倉全由擔任，這也是小倉監督相隔12年重掌兵符，櫻井 椋稀（鶴岡東）坂井 遼（關東第一）藤田 琉生（東海大相模）中崎 琉生（京都國際）今朝丸 裕喜（報德學園）間木 歩（報德學園）高尾 響（廣陵）田崎 颯士（興南）箱山 遙人（健大高崎）熊谷 俊乃介（關東第一）高山 裕次郎（健大高崎）石塚 裕惺（花咲德榮）宇野 真仁朗（早稻田實）花田 悠月（智辯和歌山）山畑 真南斗（明德義塾）德丸 快晴（大阪桐蔭）境 亮陽（大阪桐蔭）濱本 遼大（廣陵）