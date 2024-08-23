刑事戰將豪奢生活曝！爽收285萬限量麥卡倫　九州集團犯罪手法曝

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▲調查局指出，全案查扣不動產、存款、豪車、名表，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。（圖／翻攝畫面）

▲調查局指出，全案查扣不動產、存款、豪車、名表，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。（圖／翻攝畫面）

刑事局警政監林明佐涉嫌接受博弈、洗錢集團行賄，在擔任台中市刑警大隊長、警政監的期間，洩漏偵查秘密、包庇不法，被台中地檢署依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴。並以觸犯組織犯罪防制條例等罪名，起訴身價不菲有賭王之稱的九州犯罪集團總裁陳政谷，以及其左右手前記者史鎮康等32人。調查局指出，全案查扣不動產、存款、豪車、名表，總價值合計41.5億元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。台中地檢署後續對「九州博弈集團」重要幹部及會所、辦公室等65處發動10波搜索行動，共拘提、傳喚48人到案，其中九州集團總裁陳政谷、左右手史鎮康等11人遭法院羈押禁見，並查扣不動產25筆，市價約24億元；名車19輛，部分已變價約1億元；存款及現金等物品，總價值約41億5304萬元。據了解，九州犯罪集團總裁陳政谷長期在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，2017年起至去年5月止，以旗下子公司自行開發的第三方支付系統洗錢，並向賭客收取約438億餘元賭金，也涉嫌以假投資、假博弈網站詐騙民眾。調查局解釋九州犯罪手法，以第三方支付公司提供賭博網站及詐欺集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，虛擬帳號則連結至第三方支付公司實體帳戶，待款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶的人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得。另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實賣方資料給司法單位製造斷點，藉以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。檢調發現九州集團涉嫌將不法所得移轉至同集團多家公司，用以發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車之用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再製造假合約偽裝為合法收入，將不法所得匯回台灣，以此掩飾不法所得來源和去向，進行跨境洗錢。