《來自地獄的法官》5看點！朴信惠當惡魔　《日與夜》的她也來了

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▲朴信惠因超強演技與清純外貌，被封為「男神收割機」。（圖／IG sbsdrama.official）

▲朴信惠（左）這次在《來自地獄的法官》中飾演附身於法官身上的惡魔，沒想到卻在執行任務期間，與人間的刑警金宰永（右）互生情愫。（圖／Disney+ 臉書）

▲飾演暖男刑警韓多溫的金宰永，在劇中擁有不為人知的痛苦經歷。（圖／IG sbsdrama.official）

▲在《她的日與夜》中飾演呆萌閨蜜的金雅英，也將在《來自地獄的法官》中成為惡魔。（圖／翻攝SBS）

▲朴信惠在劇中擁有紫色瞳孔，在凡間因審判不公而飽受批評。（圖／SBS Catch YouTube）

被封為「男神收割機」的韓國大勢演員朴信惠，近期出演奇幻愛情劇《來自地獄的法官》，與男星金宰永一同飆戲，戲劇還沒在Disney+上架，就掀起轟動，這次朴信惠將化身成擁有超高顏值的法官「姜光娜」，但同時也是來自地獄的「惡魔」，來到人間的最終目標就是要把毫無悔意的殺人犯送進地獄，但沒想到卻在執行任務的期間與飾演刑警「韓多溫」的金宰永產生微妙情愫。該劇將於9月21日在Disney+獨家上線，《NOWnews今日新聞》特別整理5大看點，追劇前帶觀眾一起認識朴信惠、《來自地獄的法官》。事實上，朴信惠過去被封為「男神收割機」，主因就是因為與她一同合作拍戲的男星幾乎都是高顏值男神，像是在《原來是美男》與張根碩、鄭容和、李洪基合作，還與長腿歐巴李敏鎬一同主演《繼承者們》、和李鍾碩演出《皮諾丘》，更曾和玄彬一起在《阿爾罕布拉宮的回憶》闖關，演技與顏值都受到電視圈、觀眾的肯定。《來自地獄的法官》劇情講述「來自地獄的惡魔」（朴信惠 飾）附身在於人間擔任法官的姜光娜身上，總是對被告做出有利判決，也讓她法官的位置飽受爭議，但世人不知曉得的是，其實姜光娜早已被惡魔附身，並奉命將毫無悔意的罪犯們送往地獄。不過姜光娜卻也遇見陽光溫暖的刑警韓多溫（金宰永飾），一腳踩進愛情海。首次對上演藝圈前輩朴信惠，在劇中飾演「暖男刑警」的金宰永，其實也具備超高顏值，他在2019年還因出演《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》而獲得KBS演技大獎肯定，一舉拿下男子新人獎的殊榮。這次與前輩合作，金宰永在劇中是一名個性溫暖又陽光，但目光敏銳、觀察力出色的刑警韓多溫，不過擁有這樣人物設定的韓多溫，其實也有無人知曉的痛苦。《來自地獄的法官》除了有大咖朴信惠坐鎮外，配角們的選角也讓粉絲驚呼：「根本都是熟面孔！」從劇組先前曝光的讀本照中可以發現，在熱播夯劇《她的日與夜》中飾演天然呆閨蜜的金雅英，也有出現在本劇中。而她這次將在劇中飾演1名因放走罪人而遭到懲罰下凡的惡魔。不只如此，配角群還有《戀慕》的金吝勸、《他人即地獄》的李中玉、《老公不是人》的李美度、《紅天機》的韓尚進等人，讓粉絲期待值拉滿，希望能看見幾人爆出精彩火花。值得反思的是，朴信惠在劇中的設定，是被惡魔附身的法官，在劇裡擁有紫色瞳孔，笑起來讓人不寒而慄，但究竟是在人間殺人的凡人是惡魔，還是來懲罰這些罪犯的朴信惠是惡魔，這也是該劇想打破的思想框架，也許朴信惠在劇裡讓這些罪犯免於在人間受到懲處，實際上他們都到了地獄去接受新的審判，但凡間的人們卻因為看不見真實的結果而對朴信惠頗有微詞，也可以理解其實有時我們看見的並不是事件的全面，凡事都是一體兩面。