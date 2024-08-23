迎接新學年！世新大學攬廣播金鐘獎得主、好萊塢視覺總監開課

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世新大學今（23）日表示，在新學期增加超過10名專任教師，包括經手影集《怪奇物語》、電影《脫稿玩家》與《西城故事》的美國好萊塢資深電影視覺特效總監張智仁（Andy Chang）、手握4座廣播金鐘獎的宋修聖，還有母校培育的產學專家鄧婷婷等人，分別任教廣播電視電影學系、公共關係暨廣告學系、傳播管理學系、數位多媒體設計學系，透過課程傳授自身豐富經歷與專業知識。世新大學表示，廣電系在新學年聘用專任師資多達7人，包括張智仁、宋修聖、游婷敬、蕭宗志、謝淳清、陳益能、蔡凱鈞，其中畢業於美國舊金山藝術大學（Academy of Art University）電腦藝術硏究所的張智仁（Andy Chang），不僅是好萊塢資深電影視覺特效總監，還是美國視覺效果工會（VES）成員，也曾任職好萊塢多間大型視覺特效公司與工作室，負責視覺特效合成、視覺特效總監等職務。世新大學說明，張智仁經手的作品包括影集《怪奇物語》，以及電影《滯留生》、《千萬別抬頭》、《西城故事》、《脫稿玩家》、《正義聯盟》等多部重量級大片，而在美國節奏特效工作室（Rhythm & Hues Studios）擔任合成技術總監（Compositing Technical Director）期間，團隊負責的奇幻冒險電影《黃金羅盤》（The Golden Compass），勇奪第80屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎。至於廣播與聲音設計、流行音樂專輯製作與行銷方面，世新大學提到，廣電系延攬擁有4座廣播金鐘獎的宋修聖老師，給予學生在製作主持、企劃撰寫、配音與聲音表達訓練等各種面向的扎實教導，還有專長領域為生成式AI、AI影視製作應用與創作的助理教授蕭宗志，提升學生運用人工智慧、多媒體技術創作的質與量。不僅如此，世新大學表示，同樣注重影視創作的數媒系延攬3D藝術家、動畫導演龔爰，知名作品包括樂團Tizzy Bac〈鐵之貝克2.0〉MV，以及五月天《諾亞方舟》、《D.N.A.創造》、劉若英《脫掉高跟鞋》等演唱會的視覺動畫，將為數媒系學生講授「分鏡設計」、「動態圖像」與「專業智能圖像與虛擬場景設計」等創意實作課程。另一方面，世新大學說明，畢業於行政管理學系博士的傳管系助理教授鄧婷婷，身兼世新大學國際事務中心主任暨華語文教學中心主任，除了擔任中華民國馬術協會國際組副組長，曾經代表國家前往烏拉圭開國際年會，專長領域則為行政管理、行銷管理、經營管理、顧客服務，也被受聘全球城市選拔協會的首席形象顧問，還是香織度茶文化空間顧問與發言人。最後，世新大學指出，畢業於傳播博士學位學程的蘇純㚢，同為傳管系新聘專任師資，公廣系也有新聘孫瑋穜、陳宣境兩名助理教授，將為學生帶來有關AI生成應用、地方創生、設計思考、廣告企劃製作、網路媒體製作等實作課程與研究方向。