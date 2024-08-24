楊謹華終於拿《影后》！被說陪睡爆粗口　粉絲嗨炸：終於等到妳

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▲謝瓊煖（左1）和曾莞婷（右1）傳楊謹華（中間）的謠言。（圖／翻攝自楊謹華IG）

楊謹華昨（23）日在社群平台分享電視劇《影后》的預告片，謝瓊煖、謝盈萱、鍾欣凌、楊貴媚等人輪番出現，撥開掛在衣架上的華服，一人一句爆料，最後「影后」楊謹華現身，一句「I don't fxxking care」回應謠言，由於楊謹華本人錯過影后獎項多次，也意外成為亮點，短短幾秒讓許多粉絲留言，「影后！終於等到妳」、「太期待了，都是最愛的卡司」。楊謹華在IG分享主演電視劇《影后》的預告片，該劇講述女演員在演藝圈的寫實生存喜劇，主要演員集結謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等，無論名氣、演技都是數一數二，含金量超高。而預告片中，先是謝瓊煖拋出疑問句，「你說她睡粉絲？」緊接著陳庭妮問，「誰？」鍾欣凌解惑，「周凡！」楊貴媚說，「演藝圈沒有什麼不可能的。」謝盈萱走出來問，「妳不解釋嗎？」最後楊謹華霸氣登場，一句「I don't fxxking care」回應前面的諸多閒言碎語。短短幾秒的預告片，讓許多粉絲激動留言，「影后，終於等到妳了」、「最後一句太棒了」、「卡司太強」。由於楊謹華本人曾經入圍過5次金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，分別是《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》、《華燈初上》，但都未能將獎項拿下，也因此這次她在新戲中飾演「影后」，也成為另類亮點。