6成新鮮人無正職！待業痛苦指數近11年新高　願花逾萬元學技能

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轉眼就快開學，但對許多職場新鮮人來說，正式進入社會大約已有3個月，yes123求職網公布調查，目前仍有60.6%的應屆畢業生或退伍人士處於「無正職」狀態，其中9年級生新鮮人自評的「待業痛苦指數」，平均落在79.2分，高於去年的76.5分，是近11年的新高，不過多數待業者願意為了擺脫窘境，花費破萬元參加職業訓練的課程，包括影片拍攝與剪輯、網站架設、飲料製作都是熱門的選項。yes123求職網公布公布「 Z世代待業痛苦與上工開心指數調查」發現，新鮮人每天平均會花2.2小時，也就是132分鐘，投入應徵工作的事情上面，當中就有12.4%的新鮮人，一天會投入4小時（含）以上尋職，不過今年應屆畢業或退伍而且「曾經求職過」的新鮮人，共有60.6%處於「無正職」狀態，其中又分成43.4%新鮮人屬於「尚未找到任何正職工作」、17.2%新鮮人屬於「曾經找到正職工作，但目前離職」。針對是否投遞在學期間所學有關職缺，調查顯示，73.3%新鮮人指出，「會」去應徵與本身所學有關的工作，但有52.2%新鮮人透露，其實求職期間「沒有任何方向感」，其餘的47.8%新鮮人則說，算是「有求職方向感」，若再細分「有求職方向感」的族群則可發現，當中32%新鮮人屬於「有方向感，而且以職務為主」，以及15.8%新鮮人屬於「有方向感，而且以產業為主」。另一方面，調查發現，48.6%新鮮人對於面試態度採取「先求有再求好」的策略，也有18.1%新鮮人表示「寧缺勿濫」，意即寧可失業，也不隨便應徵工作，還有剩下的33.3%新鮮人對於找工作的態度，算是「一切隨緣」，屬於「佛系求職者」。yes123求職網發言人楊宗斌建議，新鮮人求職不要陷入「先求有，再求好」的迷思，其實所謂的「先求有」，應該是先求找到「有」興趣、「有」前景、「有」符合性格的工作，接著所謂的「再求好」，應該是再求找到薪資能更「好」，福利或職位能更「好」的工作。楊宗斌認為，「過度隨性」的求職態度，可能導致換工作的頻率過高，或常常找錯工作，反之如果變成「非常挑剔」，甚至「眼高手低」，結果可能導致「高學歷」或「高技能」的人才，卻出現「高失業率」的窘境。另外，調查提到，70.7%新鮮人透露，在找工作期間碰到家人給予的「精神壓力」，可能大多來自父母親或長輩表達對於求職進度的「關切」、「憂心」，在這之中40.3%新鮮人屬於「會給，但仍可負荷」，30.4%新鮮人屬於「會給，且無法負荷」，處於「精神快崩潰」的狀態。不僅如此，由於沒有工作就也沒有收入，調查指出，高達95.8%新鮮人表示，待業期間是有「經濟壓力」，在這之中56.6%新鮮人屬於「有，但仍可負荷」，還有39.2%新鮮人屬於「有，且無法負荷」，手頭異常吃緊。至於如何解決開銷危機？調查在可複選的狀況之下提到，76.3%新鮮人處於沒有穩定收入就會得到「父母或親友資助」，還有52.1%新鮮人要靠「個人存款」過活，更加辛苦的是有35.1%新鮮人要靠「兼差打工」補貼生計，更有21.1%新鮮人必須「變賣家當」，另有9.1%選擇「金融機構貸款」。調查提到，9年級生新鮮人自評的「待業痛苦指數」，平均落在79.2分，高於去年的76.5分，創下11年以來新高，其中自認達到滿分100分的達到18.3%，這些人恐怕已達到「痛不欲生」、「苦不堪言」的程度。想要擺脫失業窘境，比較穩當的方式可以增加額外技能，調查指出，80.2%新鮮人透露，處於待業狀態願意花錢參加職業訓練，預算上限平均落在1萬5435元，在可複選狀況之下，前10大熱門職訓課程分別包括「影片拍攝、剪輯」34.1%、「網站架設」32.9%、「飲料製作」31.8%、「料理烹調」30.2%、「程式設計」29.1%、「麵包烘培」27.9%、「動畫設計」23.3%、「水電工程」19.8%、「美甲、美睫」15.2%、「彩妝」13%。楊宗斌分析前述調查數據，認為新鮮人若要避免成為長期失業者，或擔心變成「怯志青年」，習得一技之長或第二專長，脫離嚴重學用落差窘境，將有助於更快進入職場，找到人生定位、職涯方向。楊宗斌更進一步指出，有些藍領技術工，或是製造業職缺，帶給外界的刻板印象就如「3K產業」一樣辛苦、骯髒、危險，導致長期缺工，但在現今人才缺口的狀況之下，薪資條件勢必跟著水漲船高，因此建議，勇於花錢投資自己，透過職訓或補習進修，考取證照、通過檢定，取得技術人才的入門磚，不但可以無懼失業危機，甚至提前累積未來創業的實力。