鮑爾談話放鴿！稱政策調整「時候到了」　美股道瓊早盤上漲300點

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）23日於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表演說，鮑爾提到「調整政策的時候到了」，雖然沒有提供具體的降息時間或幅度，但仍被視為明確的放鴿信號。受此激勵，美股23日早盤各主要指數齊聲上漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲324.73點、約0.80％；標普500指數上漲41.06點、約0.74％；那斯達克指數上漲165.66點、約0.94％；費城半導體指數上漲102.31點、約2.01％。根據《CNBC》報導，鮑爾在全球央行年會上表示，「調整政策的時候到了」，稱前進的方向十分明確，但是也解釋降息的時機和步伐將取決於「最新數據、不斷變化的前景以及風險評估的綜合考量」。比起談降息前景，鮑爾花了更多時間在回顧導致通膨的原因，以及聯準會為此採取了哪些政策反應。鮑爾也自嘲自己在2021年曾誤判通膨只是暫時現象，以為很快就會恢復正常，稱「暫時現象」這艘船上當時搭乘了許多乘客，來自全球各地的央行，「我想我今天也看到了一些前船友」。鮑爾強調自己從過去這幾年的經驗中學到了很多，並誓言聯準會將致力於控制通膨並同時保持經濟強勁。分析師阿斯勒姆（Naeem Aslam）表示，鮑爾的言論讓投資人非常興奮，雖然事實上鮑爾談話並沒有超出先前的預期，也沒有明確提供降息幅度的線索，但華爾街仍然大受激勵，這也顯示高利率環境讓投資人多麼難受。