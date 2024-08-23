江國豪再見觸身球！統一獅4:3富邦悍將　林岳平執教280勝追平紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將張育成，在面對統一獅比賽中開轟，本季第6轟出爐。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張育成，在面對統一獅比賽中開轟。（圖／富邦悍將提供）

統一7-ELEVEn獅隊今（23日）在台南球場遭遇富邦悍將，結果雙方鏖戰4小時以上，原本獅隊勝券在握，但豈料9局上統一獅守護神陳韻文保送戴培峰後，他藉著林哲瑄的短打上到得點圈，接下來代打高國麟敲安，形成一、三壘有跑者。雖然陳韻文讓下一棒的李宗賢敲出三壘方向滾地球，不過李宗賢靠著腳程避免雙殺，也讓悍將拿下追平分。此役結束後，林岳平執教生涯勝場數來到280勝，追平過去5年4冠的總教練「飛總」呂文生，並列統一獅隊史最多勝場總教練紀錄。