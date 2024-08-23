江國豪再見觸身球！統一獅4:3富邦悍將　林岳平執教280勝追平紀錄

統一7-ELEVEn獅隊今（23日）在台南球場遭遇富邦悍將，結果雙方鏖戰4小時以上，最後在延長賽在靠著富邦悍將投手江國豪在滿壘時對潘傑楷投出再見觸身球，獅隊以4：3拿下勝利，同時也是總教練「大餅」林岳平生涯執教統一獅第280勝，追平前獅隊教頭「飛總」呂文生紀錄，兩人並列隊史最多勝教頭。獅隊9局上守護神陳韻文上來放火，但10局下驚險贏球，仍位居年度勝率第一。
統一獅延長險勝 張育成白轟了
雖然獅隊首局由蘇智傑敲安先馳得點，但統一獅推出「大醫生」布雷克先發，他在6局上被張育成轟出2分砲，富邦逆轉為2:1領先。
獅隊6局下由林益全敲出二壘安打後，林岱安敲安追平比數，8局下林佳緯保送上壘後，靠著隊友的滾地球上二壘，接著楊竣翔揮出個人單場第4安，讓統一攻下超前分。
原本獅隊勝券在握，但豈料9局上統一獅守護神陳韻文保送戴培峰後，他藉著林哲瑄的短打上到得點圈，接下來代打高國麟敲安，形成一、三壘有跑者。雖然陳韻文讓下一棒的李宗賢敲出三壘方向滾地球，不過李宗賢靠著腳程避免雙殺，也讓悍將拿下追平分。
延長10局上獅隊推出吳承諭後援，雖然讓跑者推進到三壘，不過他成功守住沒有失分。10局下陳重廷盜壘成功加上對方傳球失誤一口氣跑上三壘。富邦悍將接著連續保送林佳緯和代打的陳傑憲，潘傑楷上場代打，結果遭到富邦投手江國豪投出觸身球落敗，。
此役結束後，林岳平執教生涯勝場數來到280勝，追平過去5年4冠的總教練「飛總」呂文生，並列統一獅隊史最多勝場總教練紀錄。
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雖然獅隊首局由蘇智傑敲安先馳得點，但統一獅推出「大醫生」布雷克先發，他在6局上被張育成轟出2分砲，富邦逆轉為2:1領先。
獅隊6局下由林益全敲出二壘安打後，林岱安敲安追平比數，8局下林佳緯保送上壘後，靠著隊友的滾地球上二壘，接著楊竣翔揮出個人單場第4安，讓統一攻下超前分。
原本獅隊勝券在握，但豈料9局上統一獅守護神陳韻文保送戴培峰後，他藉著林哲瑄的短打上到得點圈，接下來代打高國麟敲安，形成一、三壘有跑者。雖然陳韻文讓下一棒的李宗賢敲出三壘方向滾地球，不過李宗賢靠著腳程避免雙殺，也讓悍將拿下追平分。
延長10局上獅隊推出吳承諭後援，雖然讓跑者推進到三壘，不過他成功守住沒有失分。10局下陳重廷盜壘成功加上對方傳球失誤一口氣跑上三壘。富邦悍將接著連續保送林佳緯和代打的陳傑憲，潘傑楷上場代打，結果遭到富邦投手江國豪投出觸身球落敗，。
此役結束後，林岳平執教生涯勝場數來到280勝，追平過去5年4冠的總教練「飛總」呂文生，並列統一獅隊史最多勝場總教練紀錄。