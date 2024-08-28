富國島夯什麼？揭秘台灣遊客熱愛前往原因

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▲多家知名酒店品牌進駐越南富國島。圖為富國島JW萬豪度假酒店。（圖／皇茶旅行社提供）

近幾年越南富國島成為台灣人心中最喜歡的旅遊勝地之一，除了因為去富國島免簽，還因為當地消費以及機票都相對其他國家便宜，並且CP值十分高，當地美景和美食也相當療癒人心。越南富國島擁有眾多五星級酒店進駐，同時財團斥資160億美元打造富國島的旅遊造景，並且當地全年氣溫都相當平均，幾乎可以說是一年四季都適合旅遊的觀光景點。富國島曾入選美國《TIME》雜誌「世界最偉大的100個地方」，以及在《Condé Nast Traveller》2023 年世界頂級島嶼，被譽爲「每個人的天堂」，其中最知名的景點就是乘坐纜車，從島嶼的南部越過波光粼粼的海面，最後到達Hon Thom島。富國島上有古老的寺廟、奢華現代的飯店和法式建築，而且物價比台灣還要便宜，有五大景點必去，包括太陽世界全景跨海纜車、珍珠野生動物園和珍珠樂園、桑奈托日落海灘、地中海日落小鎮和「不眠之城」富國島大世界，是非常適合闔家出遊的目的地。