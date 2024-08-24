人間微光／滑行吧！女孩

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▲廖紜翊從12歲開始學滑板，多次拿到全國女子滑板街式冠軍，入選國手。（圖／記者葉政勳攝）

▲廖紜翊（右）的媽媽鄭雅雯（中）、弟弟廖奕橙（左）是支持她練滑板的重要支持力量。（圖／記者葉政勳攝）

國小畢業那年的暑假，有一天我無聊在家，看到一個YouTuber踩著滑板去外面抓寶可夢，那時候我跟弟弟很迷寶可夢，覺得很好玩，就跟媽媽說我們也要學滑板，媽媽很支持，然後我們開始去上課。我12歲成為滑板人，只練1年就在比賽中得名，今年是我連續3年入選國手，代表台灣出國比賽，我的目標是進軍下一屆的名古屋亞運。我的個性比較內向，不太喜歡跟別人聊天。小時候我學鋼琴和畫畫，都是比較靜態的活動，上音樂課和畫畫課的時候，我也不太和老師說話。滑板是我第一個接觸的運動，練滑板之後，個性變得開朗，我想，跟我長大了也有關係。我和滑板同伴會玩一個叫做skate game的遊戲，你出一招，我跟你一招，如果掉招了就輸1分，累積輸5分就結束。不過這個遊戲的火藥味並不濃，如果跟招成功，大家都會幫你歡呼，我們透過這個方式來練新招，互相激勵，學會本來不會的招式，朋友的感情也愈來愈好。其實我有天生的斜視，眼睛不太能對焦，有一些角度看不太到，所以在練滑板的時候，平衡感會比別人差一點，所以我就更加努力練習，彌補先天的不足。對滑板人來說，摔倒是家常便飯，每天都摔來摔去的，我不在意，摔就摔、痛就痛啊，忍一下就過去了。我不是不怕痛的人，只是我會告訴自己，不要一直想著痛，不然越想就會越痛。每次跌倒，我腦中所想的，都是剛剛那個動作哪裡做錯了？要怎麼做會更好？我比較在意招式有沒有做好，所以跌倒無所謂，有抓到感覺才重要。我剛學滑板的時候，玩這個運動的女生很少，我去參加比賽，還因為女生人數太少，只能比男女混合賽。坦白說，男生肌肉量比較大，比較有力氣，在做招式時比較有優勢，不過，女生同樣也做得到，只是可能要練習更多次，比較辛苦一點。到現在，台灣練滑板的女生愈來愈多，年齡層也下降，每次比賽，女子組大概有十幾個人左右。記得以前我第一次去比街式賽，只有我一個人是國中生，其他選手都是成年人，結果我得到第二名。後來我又去比了一個全國賽，選手是男女混合，那些男生都滿厲害的，年紀也比我大很多，但我初賽拿第二名、決賽第四名，我媽看到成績都嚇一跳。我連續3年拿到全國女子街式滑板排名第一，入選國手，代表台灣出去比賽，看到其他國家的選手真的非常厲害，壓力很大，我只好專注在自己的招式上。參加國際賽是很棒的觀摩和學習，我常會觀察其他選手的招式，心裡想著，這一招我好像做得到，於是我就有繼續鍛鍊的動力。每次出國比賽，我都很緊張。在台灣沒有像國外場地那麼大型的道具，而且正式比賽之前，只有很少的時間開放練習，像世錦賽是前3天才開放場地，每個選手每天只有45分鐘可以練習，我只能把握有限時間，盡快適應場地和道具。第一次看到那麼大的竿子，其實真的滿怕的，不敢跳上去，可是我代表國家出賽，不希望表現不好，所以還是努力去做。在日本的那場滑板世界錦標賽，我拿到第49名，當時是台灣女子選手有史以來最好的成績。接下來，我的目標就是爭取參賽亞運。這幾年來，滑板已經成為我生活的重心。我很享受比賽，雖然準備過程很辛苦，但在場上把我那段時間練的招式好好地做出來，那是我最開心的時刻，至於有沒有得名則是其次。有一場比賽讓我印象深刻，因為當時的積分已經足夠入選國手，那場比賽的勝敗並不影響國手資格，所以我決定放手去做，拿我還沒有練熟、不擅長的招式賭一把，媽媽也鼓勵我要勇於嘗試，那次場上的整體表現不好，就只為了最後一招，最後在倒數10秒鐘，我成功做出來了，我跟媽媽在現場都開心地跳起來。這一路上，我也經歷過低潮期，曾經一度壓力大到哭著想放棄，是媽媽和弟弟接住了我，他們是支持我最重要的力量。後來我遇到現在的教練，假日會去台中找他上課，他幽默正向的態度，也讓我練得開心。我和弟弟從小一起學滑板，以前他很膽小，什麼都不敢，都是我帶著他做。後來慢慢地，他也長大了，現在在我練招式卡關的時候，變成是他來鼓勵我，他先做一次，然後叫我跟著做一次。最感謝的人是媽媽，從一開始她就很支持我和弟弟，甚至為了想多陪陪我們，辭掉原本四處接案的網路行銷工作，改當滑板場的行銷人員。每當我上場表現不好，媽媽總是安慰我說，練習時已經很努力了，比賽只是那短短45秒的事情，可能只是一時腳感不好、狀況不好而已，重點是已經學會招式，在過程中是開心的就好。在練新招的時候，意志力很重要，一個困難招式往往要練很久，反覆經歷失敗跌倒又站起來的過程，常常會想放棄，卻又咬著牙，要自己撐下去。唯有努力嘗試，繼續滑、繼續摔，最後在成功破關的那一刻，是最甜美快樂的瞬間。