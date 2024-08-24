獨家／出道8月韓星「右手燒傷變左撇子」！WHIB李正的J只能寫成L

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▲WHIB（휘브）成員：金在賢（左起）、劉建、朴真範、Jayder、李河勝、全李正、文源晙、李仁弘第一次來台見粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲全李正因為是左撇子的關係，J常寫錯。（圖／翻攝namuwiki）

▲全李正的胎名是「小新」，妹妹則是「小葵」，寵物狗叫「小白」，刻意跟《蠟筆小新》野原一家撞名。（圖／蠟筆小新X）

▲全李正被爆料很愛哭，是很感性的人。（圖／記者吳翊緁攝）

▲全李正雖然手被燒燙傷，但好險沒留下傷疤、傷到臉，開心能夠當上帥氣IDOL。（圖／記者吳翊緁攝）

南韓8人男團WHIB初訪台灣，今（24）日下午3點將在「統一時代百貨台北店1F忠孝東路廣場」舉辦免費公演，與台灣歌迷見面同歡，成員此前接受《NOWnews今日新聞》專訪，因為自知還不夠紅，維基百科資料不足，主唱全李正就公開「勁爆祕密」，原來他是左撇子的原因，是在3歲時右手燒燙傷無法寫字的關係，全李正樂觀看待此事：「好險當時沒有傷到臉，我才可以來當偶像！」相當正向。WHIB是由朴真範、文源晙、劉建、Jayder、李河勝、全李正、金在賢、李仁弘等平均年齡20歲的8位男孩組成，於2023年11月8日出道，隸屬「C-JeS Studios」旗下男團，是影帝薛景求、朴星雄、柳俊烈、羅美蘭等知名演員的師弟團。全李正是感性的人、哭點很低，在出道記者會時演唱《MAKE IT》差點落淚，在2023年底快過完時，和成員吃晚餐也吃到掉淚，金在賢還表示，如果WHIB可以舉辦演唱會，「我可能也會哭」；WHIB接受《NOWnews今日新聞》訪問時，金在賢就說全李正「是個好人」，而且「非常感性」，也因為太過感性，所以很常照顧人，在賢的1番話獲得全員認同，大力拍手叫好。因為還是新人後輩，全李正自認不夠紅、作品也不多，所以去年開始跑海外巡演時，很擔心沒人認識他與成員，沒想到抵達曼谷、馬尼拉、香港、雅加達後，機場聚集不少歌迷接機，全李正感性表示：「活動的時候他們都會應援跟著唱，我們本來想說沒人認識我們也沒關係，我們只要表達出很好的能量、把該做的事做到就好，結果反而是我們被當地粉絲感動了。」全李正也公開一個沒人知道的祕密，就是左撇子非天生，解釋是在3歲的時候受傷導致，「我小時候要練字，但因為右手燒燙傷，纏石膏不能學習寫字，所以用左手學，就變成左撇子了。治療大概在3歲到5歲的時候，是因為媽媽把熱水瓶放在高處，我爬的時候碰到。」他樂觀補充，好險當時只有淋到手沒碰到臉，所以才能來當偶像，也很慶幸是在幼時受傷，所以沒有留下疤痕。而全李正也因為是左撇子的關係，英文「J」寫得非常特別，向左的彎都會朝右變成L。全李正今年20歲，名字「李正」的由來是因為曾祖父希望他「過著正直的生活」為此取名，他的胎名為「蠟筆小新」，妹妹則是「小葵」，全李正也有養一隻狗，名字則為「小白」，根據維基百科顯示，他們是為了想跟「野原一家」一樣和睦，才會刻意取這些胎名與名字。他曾是「SM娛樂」跟「PLEDIS娛樂」等2大經紀公司的旗下練習生；後來加入「C-JeS Studios」，在團體WHIB擔任領舞、主唱身分出道，會彈吉他跟作曲，雖然上過專業課程，但大部分都是自學居多。而全李正的偶像是男團ATEEZ，他向《NOWnews今日新聞》記者表示：「ATEEZ前輩對我們來說是典範，之前能一起站上舞台，真的與有榮焉，他們也給了很多建議與祝福，我很感謝也學到很多，我們很希望像ATEEZ一樣，未來也能取得很好成果。」生 日：2003年9月8日（20歲）身 高：179.1cm血 型：B型MBTI：INFJ慣用手：左手學 歷：東和國中、道農高中出 道：2023年11月8日團 體：WHIB