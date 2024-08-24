承億酒店暑假倒數優惠！入住第3、第4人不需再加價　每人1250元起

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▲只要預訂9月10日前入住之日期，可享原本雙人入住的價格4999元起，第三人、第四人入住，都不需額外加價。（圖／承億酒店提供）

▲憑演唱會票根，道捷絲旅高雄中正館演唱會前後一天入住，享指定專案3折起優惠。（圖／高雄市觀光局提供）

暑假將結束，高雄承億酒店也抓緊暑假尾聲推出收心計畫，即日起至9月2日限時開放預訂，若在9月10日前入住，雙人價可享四人入住，不用另外加價，每房原本限定雙人入住價格4999起，等於四人入住的話，平均才1250元起。另外，若為9月11日~11月29日，此期間僅需加價每人1000~1300元。另外高雄市觀光局也抓緊「演唱會經濟」，邀集高雄市86家飯店旅宿業，提供9月後住宿優惠，持演唱會票根入住即享3~5折優惠。承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，現承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴｜好友住房專案」，即日起至2024年9月2日，開放限時預訂。。專案不含早餐，可現場加購；若入住日為9月11日至11月29日期間，一般房型13歲（含）以上加人則需加價1,000元/人，行政/套房房型需加價1,300/人（含行政酒廊）。另外，高雄演唱會經濟持續發威！今年1至8月，SUPER JUNIOR、Ed Sheeran、五月天、宇宙人等知名大咖藝人接連在高雄舉辦演唱會逾96場次，吸引超過95萬人次，創造約30億觀光產值。今年9月之後更有「火星人布魯諾 Bruno Mars」、「Energy」、「ONE OK ROCK」、韓團「STRAY KIDS」、英國「接招合唱團」及名曲製造機「Charlie Puth」等陸續接力開唱。為擴大經濟效益、提高觀光產值，吸引歌迷停留高雄住宿高雄，造訪各景區旅遊等措施，觀光局邀集高雄市86家飯店旅宿業共襄盛舉，其中包括：「義大皇家酒店」、「捷絲旅高雄中正館」享指定專案3折起優惠；「麗馨麗登」系列精品商旅等4館推出享住宿平日3折起、假日35折起優惠；「高雄福華大飯店」、「福容大飯店 高雄」享客房定價5折起優惠；「香堤時尚旅館」系列4館，多住1天之房價享定價打5折，且折扣後房價再現折100元；「和逸‧高雄中山館」預訂「逸起享樂」住房專案，享全房型每日最優惠房價8折起；「翰品酒店 高雄」透過官網或電話訂房，優惠房價再9折。「康橋商旅」系列漢神館等4館，於演唱會前一天凡電話訂房並告知演唱會經濟住宿專案，即可享平日優惠加碼同享現場VIP優惠折扣等。