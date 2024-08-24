聯準會降息態度漸趨明朗　美股收盤勁揚、道指大漲462點

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），23日於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上發表演說，提到「調整政策的時候到了」，被視為暗示聯準會即將降息。受此激勵，美股主要指數當天收盤皆漲。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾在演說中提到，降息的時機、步伐，將取決於數據、前景和風險平衡，但他對通膨正持續降至2%的信心增強了：「聯邦公開市場委員會（FOMC）毫不猶豫地履行了我們的責任，我們的行動表明了恢復價格穩定的承諾。」鮑爾指出，聯準會政策任務的風險平衡已經改變，通膨已大幅下降，如今更接近目標，勞動力市場降溫、不再過熱，認為勞動市場不太可能很快成為通膨壓力上升的根源，更指政策調整的時機已到，在實現物價穩定的同時，避免失業率急升的目標方面取得了「很大進展」。除了評估當前情況之外，鮑爾還在演說中花相當多時間，分析導致通膨飆升（觸及40多年來最高水平）的原因，以及聯準會的政策反應、物價壓力為何有所緩解等等 。23日收盤，道瓊工業指數上漲462.30點，或1.14%，收在41175.08點；標普500指數上漲63.97點，或1.15%，收在5634.61點；以科技股為主的那斯達克指數上漲258.44點，或1.47%，收在17877.79點；費城半導體指數上漲141.753點，或2.79%，收在5228.652點。太平洋投資管理公司（Pimco）前董事總經理、經濟學家麥卡利（Paul McCulley）表示，這基本上是鮑爾翻過這一頁的「告別演說」，表明過去兩年持續關注通膨問題的使命已經成功。日興證券（SMBC Nikko Securities）首席經濟學家拉沃爾尼亞 (Joseph LaVorgna) 也指出，鮑爾釋放的訊息相當鴿派、溫和，已為下個月可能要做的事鋪好路。市場普遍預計，聯準會將於9月開始降息，雖然鮑爾並沒有提供具體的降息時間或幅度。週三公布的7月FOMC會議紀錄顯示，「絕大多數」 與會的官員都認為，只要沒有意外數據出現，9月降息將是適當的。