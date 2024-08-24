中國國產遊戲《黑神話：悟空》4天賣破1000萬套！抄襲爭議登熱搜

中國國產遊戲大作《黑神話：悟空》一推出即造成轟動，不只在遊戲平台Steam突破百萬玩家同時上線紀錄，同時又因官方設下「禁止規範」再度掀起社群熱議，該遊戲的全平台銷量已於週五超過1000萬套，獲利遠超開發成本，不過同樣被熱議的還有涉嫌抄襲的爭端。
綜合中媒報導，《黑神話：悟空》20日推出後在全球大熱，據遊戲商官方消息，截至週五晚上9點，全平台銷量已超過1000萬套，最高同時在線人數逾300萬人。
有報導稱，若以最低價的個人電腦版售價268元（人民幣，下同）粗略計算，《黑神話：悟空》的銷售額已達到26.8億元，更別提還有不少玩家購買了售價更高的豪華版、實體版。先前有業內人士估算，《黑神話：悟空》的開發成本約4億元，而目前銷售額已經遠超這個數字。
不過棒打出頭鳥，「黑神話悟空疑似抄襲」的關鍵字，近日也一併登上微博熱搜榜。起因是《 黑神話：悟空》的「大聖殘軀」篇圖片，與中國畫師「塞上李雲中」在2012年出版的《西遊記人物圖譜》的孫悟空姿勢相近，由於李雲中聲稱「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備」，也被不少中國民眾解讀為是在指《黑神話：悟空》抄襲。
對此，李雲中24日也在微博發表聲明，強調自己從來沒有說過《黑神話》「抄襲」，實在不清楚為什麼鋪天蓋地的說「抄襲」，他本人只說過借鑒，而借鑒前人、借鑒優秀作品在藝術領域是很正常的事，何況中國人的遊戲能夠出圈，引發世界對中華傳統文化了解的興趣，相當有意義，直言他真的不想蹭熱度，只想安靜的工作、心平氣和的玩遊戲、平等友善的交朋友。
對於《黑神話：悟空》有無抄襲一事，中國社會看法不一，有人質疑：「笑話，吳承恩是不是也得給你們交版權費？」也有人認為正是因為該遊戲的巨大成功，才會引來這麼多關心和爭議，如果只是一個平庸之作，恐怕根本就不會有人討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有報導稱，若以最低價的個人電腦版售價268元（人民幣，下同）粗略計算，《黑神話：悟空》的銷售額已達到26.8億元，更別提還有不少玩家購買了售價更高的豪華版、實體版。先前有業內人士估算，《黑神話：悟空》的開發成本約4億元，而目前銷售額已經遠超這個數字。
不過棒打出頭鳥，「黑神話悟空疑似抄襲」的關鍵字，近日也一併登上微博熱搜榜。起因是《 黑神話：悟空》的「大聖殘軀」篇圖片，與中國畫師「塞上李雲中」在2012年出版的《西遊記人物圖譜》的孫悟空姿勢相近，由於李雲中聲稱「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備」，也被不少中國民眾解讀為是在指《黑神話：悟空》抄襲。
對此，李雲中24日也在微博發表聲明，強調自己從來沒有說過《黑神話》「抄襲」，實在不清楚為什麼鋪天蓋地的說「抄襲」，他本人只說過借鑒，而借鑒前人、借鑒優秀作品在藝術領域是很正常的事，何況中國人的遊戲能夠出圈，引發世界對中華傳統文化了解的興趣，相當有意義，直言他真的不想蹭熱度，只想安靜的工作、心平氣和的玩遊戲、平等友善的交朋友。
對於《黑神話：悟空》有無抄襲一事，中國社會看法不一，有人質疑：「笑話，吳承恩是不是也得給你們交版權費？」也有人認為正是因為該遊戲的巨大成功，才會引來這麼多關心和爭議，如果只是一個平庸之作，恐怕根本就不會有人討論。