雲林深夜驚傳殺人案！大伯持刀追砍弟媳、姪女　釀3人輕重傷送醫

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23日深夜11時許，雲林莿桐鄉驚傳殺人案，一名年約60多歲的張姓男子，持刀追砍弟媳與2名姪女，釀3人受傷送醫。警方獲報到場，將張男依現行犯逮捕，詳細案情還需進一步釐清。據了解，張男疑似因多次討要家產，與弟弟爆發多次爭執，23日晚間，張男持刀前往弟弟家，刺傷弟媳與2名姪女，犯案後被警方當場逮捕。警方調查，張男居住在北部，數年前與弟弟分家產分得百萬，卻主張家中還有部分田地未分，數次與弟弟一家發生衝突。張男弟弟與妻子、2女兒、80多歲母親、40多歲妹妹同住，案發當晚，張男持刀追砍弟媳與2名姪女，直到警方到場喝令並壓制，張男被依現行犯上銬逮捕。其中，52歲的弟媳左腹撕裂傷，25歲姪女左肩、背部刀傷，20歲張姓姪女頸部、背部、左手受傷，均緊急送醫治療，詳細案發原因尚待警方進一步釐清。