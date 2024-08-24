許光漢入伍Day5！太多女兵藉故偷看　成功嶺長官：再犯依情節懲處

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▲許光漢（右）疑似趁入伍前到台南旅遊，有幸運的女粉絲在酒吧巧遇大明星。（圖／小紅書）

▲許光漢選擇在當紅之際入伍，影迷只能從影集《正港分局》、韓劇《無路可走：輪盤賭》等作品，一解相思之愁。（圖／Disney+提供）

「國民老公」許光漢在事業巔峰之際低調入伍，留下最新影集《正港分局》及韓劇《無路可走：輪盤賭》等作品，供影迷一解相思之愁。33歲的許光漢20日赴成功嶺報到，將完成1年的兵役義務，不過男神的魅力太大，不少女性同仁藉機一睹許光漢風采，長官因此下令：「若接到替代役反應或查獲有此情形，將依情節處分。」一名女網友的男友正在成功嶺服役，她昨（23）日在Threads公開另一半傳送的訊息截圖，內容為上級長官的布達，「各單位要求女性同仁不要藉機去替代役接近看許光漢，會造成單位及當事人困擾，若接到替代役反應或查獲有此情形，將依情節檢討（處分）。」女網友無奈笑說：「再去看光漢會被處分啦！不要再去煩人家了！」貼文一發出，網友表示：「真的不應該打擾，不知是否會害他在裡面被盯上，愛他，真的不要宣揚」、「這種事還要明文規定才真的會遵守」、「不只是女性同仁吧」、「真的欸！等許光漢出來後再來當迷妹很難嗎？」日前，許光漢當兵的消息傳開，各大社群平台充斥男女粉絲的哀號，其中不乏以為許光漢已經服過兵役的人，「到底為什麼許光漢年紀那麼大才要去當兵」、「我先哭，許光漢怎麼還沒當過兵啦」、「為什麼許光漢現在才入伍？用什麼方法延到現在的」、「我開始喜歡許光漢的時候他26歲，所以我一直以為他早就當完兵了！」依照內政部役政司規定，常備役包括替代役如果要申請延緩入營，必須符合特定原因，例如因病或受傷不堪軍事訓練、配偶分娩或在1個月內分娩、專科以上學校畢業學生，已取得大學以上學校報名證明、入營日前或後個1月內結婚等19項列舉事由，而許光漢最高學歷為大學學士，有人猜測許光漢是以延畢的方式暫緩入伍。對於是否服替代役，以及延期入營的原因，許光漢的經紀公司表示：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了！團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」