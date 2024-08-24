台中9月大男嬰遭虐！渾身瘀青送醫不治　冷血父遭裁定羈押禁見

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本月22日，台中一名9月大男嬰在家中猝死，卻被醫護人員發現，男嬰身上布滿瘀青，隨即通報相關單位介入調查。檢警追查發現，男嬰疑遭到廖姓生父動手毆打，廖男向警方坦承，因不滿兒子哭鬧太吵，才動手教訓。檢察官複訊後，認為廖男罪嫌重大，向法院聲押禁見獲准。據了解，22日晚間6時許，男嬰母親供稱，睡醒後發現兒子面部朝下，已無呼吸心跳，急忙送醫搶救，並稱懷疑是趴睡導致窒息。但院方搶救過程中，發現男嬰身上有多處瘀青，懷疑遭虐待，相關單位隨即介入調查。廖姓生父起初否認犯行，之後才坦承因不滿兒子哭鬧，才動手毆打。檢方複訊後，認為廖男涉犯凌虐幼童致死等罪，且犯嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲押禁見獲准。