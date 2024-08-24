美國降息、投資人要做何準備？分析：就像理髮一樣　修修剪剪即可

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）23日於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會上，提到「調整政策的時候到了」，被視為暗示聯準會即將降息的有力訊號，並激勵美股主要指數收漲。而針對美國可能降息一事，有財經外媒引述專家分析，大多數的長期投資人可能不需要做出太大的改變。
根據美媒《CNBC》報導，目前美國的利率處於二十年來最高水平，若真的降息，將是4年多以來首見，加州理財顧問公司「 Sun Group Wealth Partners」的聯合創始人兼董事總經理Winnie Sun表示，對大多數人來說，這是一個受歡迎的消息，但並不意味著要做出重大改變：「這有點像理髮：我們到處做一些小修剪。」
分析指出，已經充分多元化的公司、長期投資者可能不需要特別做什麼，不過馬里蘭州金融公司「 Blue Ocean Global Wealth」的 首席執行官Marguerita Cheng表示，較低的利率「總體上對股市有利」，舉例若借貸成本較低，企業可能會更願意擴張。而利率下降通常意味著投資者預期「更安全」的資金回報率也會降低，建議鎖定高保證利率的金融產品。
佛州理財公司「Life Planning Partners」創始人麥克拉納漢（Carolyn McClanahan）則表示，投資人可能希望將多餘的現金（投資者短期支出不需要的資金），投入長期債券等回報較高的固定收益投資，目前很多人還沒意識到持有太多現金的風險，或許會讓他們在利率下調後感覺蒙受損失。
報導提到，債券存續期間是衡量債券對利率變動敏感度的指標，短期債券的期限可能只有幾年或更短，通常回報率也較低，但風險相對較小。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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佛州理財公司「Life Planning Partners」創始人麥克拉納漢（Carolyn McClanahan）則表示，投資人可能希望將多餘的現金（投資者短期支出不需要的資金），投入長期債券等回報較高的固定收益投資，目前很多人還沒意識到持有太多現金的風險，或許會讓他們在利率下調後感覺蒙受損失。
報導提到，債券存續期間是衡量債券對利率變動敏感度的指標，短期債券的期限可能只有幾年或更短，通常回報率也較低，但風險相對較小。
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