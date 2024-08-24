Jokic花1200萬買「11支勞力士」送隊友！慶祝巴黎奧運奪男籃銅牌

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塞爾維亞儘管未能在巴黎奧運上完成扳倒美國男籃的任務，但他們已經是最接近擊敗這支冠軍之師的球隊了。根據《Eurohoops》報導，為慶祝奧運會上奪得銅牌，效力於NBA丹佛金塊隊的中鋒Nikola Jokic送給國家隊隊友每人一支價值32500美元（約合台幣103萬元）勞力士手錶，這共花了他將近375500萬美元。塞爾維亞在巴黎奧運4強對決美國，領先大半場時間，可惜末節遭到翻。美國男籃在LeBron James此役攻下16分12籃板10助攻的大三元數據，以及Stephen Curry砍進9三分、得到36分的帶領下，才以95：91驚險晉級決賽，之後擊敗地主法國奪冠。塞爾維亞隊在銅牌戰以93：83擊敗衛冕世界冠軍德國隊，獲得今年奧運的銅牌。Jokic場均貢獻18.8分10.7籃板8.7助攻，成為有史以來第一位在得分、籃板和助攻總數領先該屆奧運會的球員。根據報導，這些每支手錶價值32500美元，Jokic買了11支來慰勞隊友，總共花了他將近375500萬美元（約合台幣1200萬元），他在下一個NBA賽季的薪資為5140萬美元。在奧運會上Jokic的下一個行程將是參加前NBA球員Goran Dragic的引退賽，根據金塊隨隊記者Harriosn Wind的報導，這場比賽參加的NBA球員有：Jokic、Luka Doncic、Bogdan Bogdanovic、 Luis Scola、Robin Lopez，第六人是Dirk Nowitzki。