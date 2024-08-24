94年次後1900人服替代役！專家質疑員額不合理　役政司說話了

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33歲男星許光漢入伍服1年替代役，引發粉絲錯愕。軍事專家質疑，因應全民國防兵力結構調整，民國94年次（2005年次）以後出生的役男，須符合「家庭因素」及「宗教因素」2類才能申請服替代役，今年仍有1900名94年次以後的役男申請替代役，行政院決議恐怕只是隨便說說。對此，內政部役政司今（24）日表示，1900員額中主要有1500名為替代役體位，其餘400名為宗教及家庭理由申請替代役。軍事專家王臻明昨日在臉書發文表示，行政院已通過內政部提的「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」，94年次以後、役期改為一年的役男，除了宗教與家庭理由外，已不再開放申請替代役，以增加兵源。王臻明表示，根據役政司網站顯示，民國113年的替代役員額中，94年次以後的役男，仍有1900人的替代役員額，他質疑「台灣有那麼多人因宗教理由不能服役嗎？我記得那個教派的人很少」、「有這麼多人因為家庭理由不能服役嗎？我也很存疑」，還是行政院的決議只是隨便說說。針對質疑，內政部役政司官員解釋，根據「兵役法」第33條，役男徵兵檢查後會分為三類，包含「常備役體位」、「替代役體位」及「免役體位」。今年94年次以後的替代役1900名員額來說，其中有1500名為替代役體位，其餘350名為家庭因素，50名為宗教理由申請服替代役。