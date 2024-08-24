戴資穎膝傷嚴重！驚傳棄賽回台治療　日本羽球公開賽止步4強

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▲台灣羽球一姊戴資穎，因救球導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／翻攝自BWF IG）

台灣羽球好手戴資穎昨（23）日在日本羽球公開賽女單闖進4強，不過卻在比賽過程中造成左膝傷勢復發，為求保險起見決定棄賽，將返台接受進一步檢查和治療。戴資穎在首局15比5領先時，對手第6分是一記幸運翻網球得分，但戴資穎為了撲救，左膝過度延伸，讓原本膝蓋就有傷勢的她，面露痛苦表情、並且隨即請求醫療暫停。大會醫護人員進場後，只能噴上冷凍劑短暫止痛，但戴資穎撐著打完全場，賽後還是決定4強棄賽。戴資穎在接受《中央社》訪問時表示，受傷當下感覺就不太妙，但還是努力撐完比賽，只是下場後還是很不舒服，所以就去跟大會開立受傷證明決定棄賽，盡快回台灣接受進一步檢查和治療。