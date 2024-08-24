BMW國道逼車害死5歲童！駕駛起底竟是企業前董座　企圖關說遭判刑

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去年2月間，彰化一名67歲張姓男子，駕駛BMW X6行駛於國道時，按喇叭與閃大燈逼車，造成對方車輛翻覆，駕駛辛姓女子受傷、5歲兒子拋飛車外顱內、腹內出血，送醫搶救不治。而逼車的張男被起底，身分竟是彰化縣某中小企業前董事長，犯案後甚至還企圖找朋友關說，遭判刑3年2月。據了解，當時張男駕駛BMW X6，行經國道1號南下路段，與辛姓女子互有超車，引起張男不滿，過程中大按喇叭及閃大燈，並以時速逾140公里超車，還緊急停煞2次，辛女因閃避不及翻車，副駕駛座5歲兒子拋飛車外，造成顱內、腹內出血，送往彰化醫院搶救不治。離譜的是，張男肇事後竟離開現場，經警方通知才到案說明。而張男身分是彰化某中小企業前董事長，法院審理時，認為張男在發生嚴重車禍，未報警或叫救護車，也未停車協助救護等，肇事後駕車逃逸，且未與對方達成和解，甚至企圖關說法官，顯見未有悔改之意，依過失致死、肇事逃逸判處應執行3年2月徒刑。