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Curry要奪冠得聯手字母哥？Pierce給勇士建議　KG稱他有內幕沒說

記者黃建霖/綜合報導

▲前NBA球星Paul Pierce的說法，如果金州勇士隊還想再和Stephen Curry一起奪冠，必須找來「字母哥」 Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲前NBA球星Paul Pierce的說法，如果金州勇士隊還想再和Stephen Curry一起奪冠，必須找來「字母哥」 Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
如果金州勇士隊想在這位史上最佳射手結束輝煌的職業生涯前，再贏得另一座總冠軍，他們必須提供給Stephen Curry一些幫助。而根據前NBA球星「真理」Paul Pierce的說法，這個人必須是「字母哥」 Giannis Antetokounmpo。

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勇士今夏動作不少　但沒有重量級補強

今年夏天，勇士隊在自由球員市場上失去了Klay Thompson和Chris Paul，休賽季他們強化了陣容深度，不過並沒有替Curry找來一名理想的二當家，以分擔他進攻端的壓力。

在最新一期的《Ticket & The Truth》播客中，兩位NBA傳奇球星「KG」Kevin Garnett和Pierce討論了勇士隊本賽季的前景。他們對於Curry是否會跳槽有不同意見，但都同意即使他留在金州勇士隊，也不會增加自己的冠軍總數。 除非勇士隊能為他帶來另一名超級球星。而Pierce認為這個人得是Antetokounmpo。

Pierce稱勇士得找來字母哥　幫Curry爭冠

「Curry不會離隊去爭冠，他需要幫手，我認為讓金州勇士隊重回爭冠行列的唯一方法，就是他們得想辦法找來Giannis。」Pierce說，Curry當然想繼續在勇士隊贏球，但他也需要更好的配置，而勇士現在還不是爭冠等級的球隊。

聽到Pierce這樣說，Garnett認為老搭檔掌握了一些情報沒說，直言：「你得到了一些內幕消息吧，對吧？你臉上那種鬼鬼祟祟的表情。」對此Pierce笑著表示，他只是在提供一種建隊的可能性，不過Garnett並不買單。 

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