林明佐涉貪風暴擴大！同居「最美董座」徐培菁　檢痛批：賣官求榮

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▲林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及「台灣最美董座」徐培菁的供養，藏匿可疑財產4451萬餘元。（圖／翻攝畫面）

▲林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及「台灣最美董座」徐培菁的供養，藏匿可疑財產4451萬餘元。（圖／翻攝畫面）

「刑事局戰將」警政監林明佐涉貪案，台中地檢署擴大偵辦中，檢調查出，林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及「台灣最美董座」徐培菁（九州集團女幹部）的供養，並且查出林明佐與徐培菁同居，藏匿可疑財產4451萬餘元，本案共起訴33人，台中地院於22日，裁定林明佐與陳政谷等8人續押；但陳政谷的左右手、前TVBS前記者史鎮康，與集團幹部張麗貞則交保，限制住居與出海出境。據起訴書指出，九州集團幹部張麗貞，負責集團旗下9家公司財務，涉嫌於前年2月至今年2月，共經手6882萬元的賭博贓款，台中地院22日裁定50萬元交保。陳政谷的左右手、前TVBS前記者史鎮康，是九州集團旗下成固公司的負責人，也是KU、THA賭博網站在台灣、中國與越南的經銷商，涉嫌洗錢並將賭資等不法所得，轉匯至中國或兌換成柬埔寨幣等，台中地院裁定500萬元交保。除了林明佐與陳政谷續押，其他分別是九州集團幹部李孟修、劉宗奇、陳奕宏、洪文忠。據了解，李孟修是九州集團旗下剛谷公司發起人與負責人，也負責賭博網站開發與第三方支付洗錢；劉宗奇擔任九州集團旗下賭博網站的經銷商。陳奕宏是陳政谷貼身小弟，負責洗錢與統籌調度九州集團資金；洪文忠是九州集團高級管理幹部，涉嫌與史鎮康負責洗錢項目。涉案的警政監林明佐，法院認為其犯嫌重大，且有逃亡串供之虞，檢方更於起訴書中指出，林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷、徐培菁供養，並與徐培菁同居，藏匿可疑財產4451萬餘元，更與陳政谷稱兄道弟，檢方痛批林明佐濫用警政監之職權，賣官求榮、敗壞官箴，應從重量刑，以儆效尤，給予努力打拚的基層員警應有之公道。