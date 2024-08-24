假帳風波李文宗背鍋？柯文哲：我作為主帥當然要負最大責任

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案持續延燒，重創民眾黨形象。柯文哲昨日傍晚再度臉書發文致歉，並表示要誠實面對錯誤，這次他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學李文宗，他要深刻反省。不過，卻也被質疑假帳案要李文宗背鍋。對此，柯文哲今（24）日表示，這個事件不是單ㄧ人的錯，他作為主帥當然要負最大責任，目前帳已經清查超過八成，下週會舉行記者會說明。柯文哲今日上午前往集思北科會議中心出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，會前並接受訪問。媒體詢問昨日針對假帳案向支持者道歉，但「沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學李文宗」的說法，是否要讓李文宗背鍋？柯文哲回應說，這件事情發生是很典型的瑞士乳酪理論，其實也不是單一個人的錯，從記帳的錯誤，到沒有Double Check，到後來危機處理，甚至也沒有財務監督委員會，他今天早上出門還把所有錯誤整理一遍，至少帳查起來沒有證據錢留到私人口袋。柯文哲說，帳大概已經查超過8成，還是要再找會計師做簽證，如果找認識的人家會說官官相護，這時候絕大多數會計師也不想淌這渾水，所以後來拜託北市會計師公會按照制度來派人，這樣可以取得一個專業、第三方、比較公正的團體做簽證，下週找個時間把事件來龍去脈，針對各界疑問做說明。話鋒一轉，柯文哲痛批政論節目的發言引發他個人不滿，「講別人都不需要證據，每天都在造謠」，「我們還在檢討階段，下禮拜找個時間，整理告一段落，開個記者會把大家質疑的事情一次說明清楚。」柯文哲說，這個事件不會是單一人的錯誤，很多人的錯誤，「我作為主帥當然要負最大責任」，不用擔心下禮拜找個時間開記者會做完整說明。