連戰結婚60年今晚辦「鑽石婚宴」　藍營大咖韓國瑜、盧秀燕都出席

我是廣告 請繼續往下閱讀

高齡87歲的國民黨主席連戰與夫人連方瑀結婚60年，今晚將舉辦「鑽石婚宴」宴請300人，國民黨大老、黨政要角都將出席，包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨前主席洪秀柱和吳伯雄、考試院前院長關中等人。連戰是政治世家，祖父連橫是文史學家，曾編纂《臺灣通史》，父親連震東也曾加入國民黨，內政部長。連方瑀不只是學霸，是台大植物病蟲害學系學士、美國康乃狄克大學生化碩士，大二時，還獲第三屆中華民國小姐選美競賽冠軍。連方瑀小連戰六歲，兩人在連方瑀18、19歲、連戰在芝加哥求學時就認識，連方瑀大學畢業後、獲得中國小姐3年後，就決定嫁給連戰，青梅竹馬的兩人，彼此都是初戀。連戰與連方瑀結婚初期曾一度遭外界反對，質疑「外省人嫁給本省人」，但兩人一路相互扶持，1965年在在美國芝加哥大學龐德教堂結婚，迄今已59年。連戰婚後受國民黨栽培，一路當到省主席、行政院長、副總統，連方瑀隱身背後相夫教子，支持連戰的政治發展。而為了今晚的鑽石宴，連戰日前還特地到現場場勘。連辦表示，大家很久沒見到連戰，各界對於鑽石婚宴更衷心祝福，連戰從2019年至今共經歷了3場大病，包含心房纖維顫動、攝護腺癌以及最近一次的中風，因此今年都在積極調養，但仍非常關心時事，盼能藉由鑽石婚宴與老朋友相聚外，念茲在茲的更是兩岸情勢發展，希望能追求最終和平。