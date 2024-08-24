黃珊珊認查帳難　綠委喊：什麼弊案都能查的黃國昌說看看

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民眾黨政治獻金假帳風波延燒，時任競選總幹事、立委黃珊珊昨表示，對帳過程面臨困難，手上現有的影本明細模糊，要跟調查局複印正本。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（24）日批評，這句話，應該說給民眾黨立委黃國昌聽，「標榜什麼弊案都能查的黃國昌，倒是說看看啊！」黃珊珊昨天坦言，民眾黨對帳的相關憑證，大部分正本都在調查局，因此會去跟調查局把正本印回來，再做進一步的比對，若有進一步結果，會跟大家公布，她會留到所有的補正完整為止。對此，吳思瑤在臉書上直言，黃國昌硬要搞一個違憲擴權的國會調查權，早告訴他立院再大，也不能取代司法權，去調閱偵查中的卷證資料，這就是大法官說的並不存在「國會優位」。吳思瑤指出，姑且不論前幾天民眾黨查帳記者會到底在胡扯些什麼，現在查不下去、無法再掰下去，就端出檢調來救火，「標榜什麼弊案都能查的黃國昌，倒是說看看啊！」