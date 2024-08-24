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「法官」Judge近4戰狂敲5轟！維持單季61轟節奏　洋基3：0勝洛磯

記者林之越/綜合報導

▲紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）手感持續火燙，敲出個人本季第49轟，連4場比賽開轟，依照目前速度，將在季末敲出逼近個人紀錄的61支全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）手感持續火燙，敲出個人本季第49轟，連4場比賽開轟，依照目前速度，將在季末敲出逼近個人紀錄的61支全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
紐約洋基球星兼任隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），在今（24）日交手科羅拉多洛磯的比賽，維持爆發的好手感，在6局下轟出1發陽春砲，不僅是連續第4場比賽開轟，同時也是本季第49支全壘打，最後幫助洋基3：0擊敗洛磯，收下3連勝。根據大聯盟官方報導，依照Aaron Judge目前的開轟速度，季末將能來到單季61轟，很有機會追平或甚至刷新個人在2022年寫下的62支全壘打的紀錄。

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法官近4戰敲5轟　挑戰隊史超神紀錄

洋基本場砲火連連，先是在4局由「怪力男」Giancarlo Stanton敲出陽春彈，取得1：0領先，5局則靠著對手失誤，進帳1分，而Aaron Judge近4場的第5轟出現在6局，面對洛磯先發Kyle Freeland，擊出左外野方向的陽春砲，成為洋基最後拿下的保險分。

Aaron Judge目前以49轟獨居大聯盟全壘打王，過去100場出賽中就敲了45轟，根據大聯盟官網統計，按照現在的開轟進度，賽季結束將能來到單季61轟，重演自己在2022年寫下的62轟紀錄。此外，洋基隊史至今則是尚未有球員，能夠生涯2度締造單季60轟的壯舉，Judge如今相當有機會能成為隊史第1人。

在個人數據部分，Aaron Judge賽後打擊率為3成34，累積全聯盟第一的119分打點，攻擊指數（OPS）高達1.195。只差1轟，就可以寫下生涯第3次單季至少50轟的里程碑，前2次分別是2017年敲出的52轟，以及2022年的62轟。

▲紐約洋基今（22）日續在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，當家重砲「法官」Aaron Judge延續昨天的好手感，本場比賽再度開轟，而且還上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐，率洋基終場以8：1輕取守護者，順利收下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基日前在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，當家重砲「法官」Aaron Judge上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐，率洋基終場以8：1輕取守護者。（圖／美聯社／達志影像）

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