「法官」Judge近4戰狂敲5轟！維持單季61轟節奏　洋基3：0勝洛磯

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▲紐約洋基日前在主場迎戰克里夫蘭守護者隊，當家重砲「法官」Aaron Judge上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐，率洋基終場以8：1輕取守護者。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基球星兼任隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），在今（24）日交手科羅拉多洛磯的比賽，維持爆發的好手感，在6局下轟出1發陽春砲，不僅是連續第4場比賽開轟，同時也是本季第49支全壘打，最後幫助洋基3：0擊敗洛磯，收下3連勝。洋基本場砲火連連，先是在4局由「怪力男」Giancarlo Stanton敲出陽春彈，取得1：0領先，5局則靠著對手失誤，進帳1分，Aaron Judge目前以49轟獨居大聯盟全壘打王，過去100場出賽中就敲了45轟，此外，洋基隊史至今則是尚未有球員，能夠生涯2度締造單季60轟的壯舉，Judge如今相當有機會能成為隊史第1人。在個人數據部分，Aaron Judge賽後打擊率為3成34，累積全聯盟第一的119分打點，攻擊指數（OPS）高達1.195。