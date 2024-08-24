奧運桌球北韓「神秘之師」爆回國遭檢舉！合照南韓、中國選手出事

戴資穎退賽！日本羽球公開賽24日完整賽程戰況、轉播資訊等一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽因撲球退賽。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）
▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽因撲球退賽。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）
戴資穎退賽！2024日本羽球公開賽今（24）日再度上演壓軸好戲，女單台灣好手戴資穎原本4強將出賽泰國好手B·恩布魯龐，贏了就可以晉級冠軍賽，但因為戴資穎膝傷嚴重，在賽前傳出退賽消息，因此四強賽只剩地主山口茜將出戰泰國好手革通，男單部分，台灣好手周天成將出戰日本一哥奈良岡功大，中國羽球一哥石宇奇出戰法國好手A·拉尼耶。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理今日日本羽球公開賽賽事跟轉播等資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎受傷　無緣冠軍

日本羽球公開賽為世界羽球聯盟（BWF）的第三級別（超級750）賽事，於8月20日至8月25日在日本神奈川縣的橫濱體育館舉行。戴資穎在昨日比賽擊敗日本好手仁平菜月，不過她在比賽中就因膝傷表情痛苦，並且打完後，只好忍痛因傷放棄賽事。不過戴資穎仍打起精神，希望回台好好治療，準備下一次的台北公開賽。

BWF日本羽球公開賽賽程：

賽程 日期 台灣
時間		 項目
第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽
第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽
第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽
第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽
第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽
第6日 2024年8月25日 10:00 決賽
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。

BWF 日本羽球公開賽直播線上看

比賽日期：8/23（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）

男子單打賽程

時間：10:10 周天成 出戰 奈良岡功大

       

女子單打賽程

時間：12:30 戴資穎 出戰  B·恩布魯龐(棄賽）

           12:10  山口茜 出戰  革通

混雙賽程

時間：11:40 胡綾芳/楊博軒 出戰 謝影雪/鄧俊文

女雙賽程

時間     11:20 李汶妹/賈一凡 出戰 譚寧/劉聖書

台灣雙打、混雙等出席選手

雙打 選手
男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅
中國隊羽球大名單：

男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦

女單：王凱世、韓悅、張藝曼

男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚

女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良

混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳

日本公開賽轉播資訊：

  • 電視轉播：MOD愛爾達體育三台
  • 網路轉播請點此 （因賽事時序將有所延後）
  • 線上轉播：BWFYoutube
  • 官網賽程：請按此
▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）
▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）

快訊／戴資穎膝傷嚴重驚傳棄賽回台治療！日本羽球公開賽止步4強

戴資穎奧運帶傷上場！為何堅持要打日本公開賽？背後有貼心原因

戴資穎再拚冠軍！日本羽球公開賽23日賽程、戰況及轉播資訊一次看

日本羽球公開賽22日賽程！戴資穎再度出擊　戰況及轉播資訊一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選