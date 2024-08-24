戴資穎退賽！日本羽球公開賽24日完整賽程戰況、轉播資訊等一次看

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賽程 日期 台灣

時間 項目 第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽 第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽 第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽 第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽 第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽 第6日 2024年8月25日 10:00 決賽

雙打 選手 男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝 女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云 混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅

電視轉播 ：MOD愛爾達體育三台

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▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）

戴資穎退賽！2024日本羽球公開賽今（24）日再度上演壓軸好戲，女單台灣好手戴資穎原本4強將出賽泰國好手B·恩布魯龐，贏了就可以晉級冠軍賽，戴資穎在昨日比賽擊敗日本好手仁平菜月，不過她在比賽中就因膝傷表情痛苦，並且打完後，只好忍痛因傷放棄賽事。不過戴資穎仍打起精神，希望回台好好治療，準備下一次的台北公開賽。羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。（五） 比賽 9：00 開始（台灣時間）時間：10:10 周天成 出戰 奈良岡功大時間：12:30B·恩布魯龐(棄賽）12:10 山口茜 出戰 革通時間：11:40 胡綾芳/楊博軒 出戰 謝影雪/鄧俊文女雙賽程時間 11:20 李汶妹/賈一凡 出戰 譚寧/劉聖書男單：石宇奇、李詩灃、陸光祖、翁泓陽、雷蘭曦女單：王凱世、韓悅、張藝曼男雙：梁偉鏗/王昶、何濟霆/任翔宇、陳柏陽/劉毅、謝浩南/曾維瀚女雙：劉聖書/譚寧、陳清晨/鄭雨、賈一凡/李汶妹、李怡婧/羅傑敏、張殊賢/坑姝良混雙：蔣振邦/魏雅欣、程星/張馳