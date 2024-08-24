前情侶相約談判爆衝突！莽男持菜刀恐嚇怒毆　她渾身傷申請保護令

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▲23日凌晨，新北新店區發生一起鬥毆事件，康姓男子與前女友林姓女子相約談判，未料竟爆發肢體衝突，康男持菜刀作勢恐嚇林女，並動手毆打女方遭逮。（圖／翻攝畫面）

23日凌晨，新北市新店區中央路附近，發生一起鬥毆事件，28歲的康姓男子，與30歲前女友林姓女子，相約小碧潭捷運站京站廣場，討論兩人間訴訟問題，未料過程中未能達成共識，2人竟爆發肢體衝突，康男竟持菜刀作勢恐嚇林女，並動手毆打女方。警方獲報後到場，將康男壓制逮捕，並起獲一把菜刀，全案訊後依傷害等罪嫌移送台北地檢。據了解，康男與林女為前情侶，2人相約談判訴訟問題，不料談判破裂爆發衝突，康男拿出預藏的菜刀恐嚇林女，並出手毆打女方，過程中下巴受傷。林女遭毆打後，前往新店耕莘醫院驗傷，其臉部、左手及腳有多處擦挫傷，之後對康男提告傷害罪，並申請保護令。警方到場後逮康男，並查扣菜刀一把，全案訊後依傷害等罪嫌移送台北地檢。