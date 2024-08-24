梁王回顧奧運金牌戰！梁偉鏗點出麟洋配奪金關鍵：那時候沒能咬住

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「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運上，衛冕了羽球男雙項目的金牌，那一場史詩般的「兩岸大戰」，也讓許多台灣球迷認識到中國的「梁王組合」王昶／梁偉鏗。近期在接受中國媒體訪問時，梁偉鏗表示，自己回顧了男雙金牌戰，發現錯失了很多機會，認為經驗上和麟洋配有差距，也稱讚李洋／王齊麟在應對上更加成熟。這場比賽打滿3局才分出勝負，而且決勝局也僅僅是以2分之差分出勝負，談到這一場比賽的結果，中國羽協主席張軍認為，裁判的判罰多少對選手心理產生了影響。他認為梁偉鏗、王昶兩人在奧運的經驗上還是差了一些。這場比賽王昶被抓不少次發球過高，幾次界外球判決也對梁王比較不利，其實發球問題是梁王組合一直以來的一個通病，並不是本屆奧運才發生。不過他們在挑戰使用的時機上，可能還可以再斟酌一下，必須更謹慎一些，以避免在關鍵時刻沒法用。梁偉鏗在自己回看了那場金牌戰後，檢討時表示奧運會場館的視覺效果、氛圍不一樣，而麟洋配在這方面經驗較豐富，在應對上也更加成熟，「回過頭看，決賽的中段需要處理得更放鬆，其實領先過1、2次，那時候可能沒能咬住，又受到了一些影響。」這次奧運，梁偉鏗因為和台灣網紅蔡哥撞臉，因此引起熱議，在我國受到不少討論，加上搭檔王昶長相帥氣，讓「梁王組合」在台灣網路上的討論，流量一直居高不下。梁偉鏗希望自己專注在4年後的洛杉磯奧運上，走自己偶像傅海峰走過的路，因為當年「風雲組合」就是在北京奧運銀恨後，在下一屆的倫敦奧運上拿下奧運金牌。