陳佩琪看豪宅不稀奇！她曝「這動作」：柯文哲成坐擁好地的阿土伯

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民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，妻子陳佩琪還被爆為兒子看上億豪宅，而柯文哲在選舉期間，被控違規做停車場收租的新竹隆恩段農地，政治評論員吳靜怡今（24）日再爆，若「跨頭前溪替代道路」方案通過，柯文哲的農地將因都市計劃變更而解套，不只土地能變更還能夠價值翻倍，「柯文哲才是真正坐擁好地的阿土伯！」「陳佩琪看豪宅不稀奇，柯文哲才是真正坐擁好地的阿土伯！」吳靜怡在臉書指出，柯文哲那塊會長出車子的特農地，看似不起眼，卻正好是聰聰明明的位在新竹市隆恩段，若「跨頭前溪替代道路」方案通過，柯文哲的農地將因都市計劃變更而解套，不只土地能變更還能夠價值翻倍。吳靜怡提到，民眾黨去年6月時，有名與新竹一點關係都沒有的委員，領隊到新竹市視察交通建設，新竹前市長高虹安還特別陪同，甚至連「交通部、國土署、國科會」官員都找來討論「跨頭前溪替代道路」；她質疑，口裡說新竹人真的已經期待很久，但會不會事實是柯文哲等不及了？吳靜怡指出，柯文哲身邊的人，做事都大手大腳的，似乎完全不用避險，是覺得民眾黨威風了，還是不為人民只為朕，朕，一切是對的；她感嘆說，裝窮很難看，假老二的朕，其實就是被自己給毀了，罷了。