謝霆鋒被拍到「手放王菲大腿上」！她一動作回應閃到爆　粉絲尖叫

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▲▼謝霆鋒、王菲在大庭廣眾下互動親密。（圖／新浪娛樂、娛樂有飯微博）

王菲2000年纖手一牽當時才20歲的謝霆鋒，相差11歲姐弟戀轟動娛樂圈，後來兩人分手各自嫁娶又離婚，2014年上演世紀復合，不過小倆口戀情談得極其低調，近年才逐漸不再躲躲閃閃，大方於公開場合秀恩愛。謝霆鋒和王菲近日現身機場，他被拍到把手放在女友腿上的畫面，王菲也將頭靠在謝霆鋒肩膀，甜蜜回應，網友不禁表示：「這就是傳說中的靈魂伴侶吧！」謝霆鋒昨（23）日和王菲被目擊一起出現在北京機場，兩人一身便裝，皆戴上口罩，雖然打扮刻意低調，但面對許多跟拍的鏡頭沒有一絲不悅，坐上接駁車後，謝霆鋒將右手輕放在王菲的大腿上，不久天后也把頭靠向男友的肩，一副小鳥依人模樣，小倆口自然的互動羨煞所有人。王菲、謝霆鋒對彼此親暱的小動作迅速在社群媒體曝光，網友紛紛留言：「這波狗糧我先乾為敬，祝福菲姐和霆鋒」、「永遠熱戀中」、「真愛」、「就喜歡這樣大大方方」、「他倆，真的像小說一樣的存在了」、「這麼多年了，只相信過王菲和謝霆鋒是愛情，其他的一個不信！」還有人分析，謝霆鋒和王菲的感情之所以能長跑10年，關鍵在沒有結婚並把孩子帶在身邊，「這就是有孩子和沒孩子的區別，兩人再續前緣的時候，年紀都不小了，都是很穩重的年紀，又沒孩子來分神，彼此眼裡都是對方，每天都在談戀愛！如果年輕那會真的結了婚，也不一定能走到現在...」