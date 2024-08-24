高雄酒駕男拒檢落跑！自撞5車被壓如「疊羅漢」　慘吞近19萬罰單

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24日清晨，高雄一名24歲王姓男子，駕車行經十全一路與民族一路口，因未開大燈且車子左右搖晃，被巡邏員警攔查，未料王男竟拒檢逃逸，之後撞擊路邊5台汽車，宛如「疊羅漢」被壓住，警方隨即持槍喝令其下車，發現王男受困車內，消防員獲報到場，利用破壞機具救出王男，警方調查，王男酒測值達每公升0.76毫克，酒駕加上違規及拒檢等，慘吞4張罰單、最高可處計18萬9600元。據了解，高雄警方於今晨執行巡邏勤務，發現王男駕車未開大燈，且車子左右搖晃，因此將其攔下盤查，未料王男見警方尾隨，竟加速逃逸，最後於覺民路與平等路口，自撞停放路邊停車格的5台汽車，將其中1車被鏟起，王男車子被壓在下方如「疊羅漢」。王男脫困後，其身體、手腳擦挫傷，被送醫救治，但其酒測值高達每公升0.76毫，訊後被依公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方針對拒檢逃逸、沿路蛇行以及未開大燈、酒後駕車等，共開出4張罰單，最高可罰18萬9600元罰款。