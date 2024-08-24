王世堅嗆「若被關會帶便當去探望」！柯文哲反嗆：來賭吞曲棍球

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案持續延燒，重創民眾黨形象。有「柯黑大將軍」的民進黨立委王世堅昨日表示，現在柯文哲已經呈現「政治死亡」狀態，基本上2028再戰總統已經無希望，但「直轄市長」猶未可知，要看柯文哲現在作為，是不是能重拾支持者信任。王世堅也說，若柯文哲被關他會帶便當去探望。對此，柯文哲今（24）日反嗆王世堅典型的耍嘴皮、講風涼話，並喊話王世堅要不要賭大的，「如果我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球。」柯文哲今日上午前往集思北科會議中心出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，會前並接受訪問。針對前台北市長郝龍斌昨日受訪稱柯文哲是禁不起誘惑的失敗政治人物，但又說最後還是希望要藍白合，柯文哲回應說，他不想再去批評他的前一任（市長），這些都是耍嘴皮子，典型的前面把你罵一罵，後面又說要藍白合，「奇怪，這不是證明你完全沒有政治理念」。柯文哲說，攻擊他的三大案抓到都是國民黨的議員、國民黨的弊案，「我們自己的抓到什麼？」雙子星、美河市、大巨蛋，被起訴的起訴，有的還抓去關，「算了不要講。」媒體詢問王世堅嗆「若被關會帶便當去探望」，柯文哲回應說，王世堅是典型的耍嘴皮、講風涼話，當年他也跟韓國瑜講個話，韓國瑜也跟他說要賭就賭大的，賭吞曲棍球，柯文哲喊話，王世堅不要講風涼話，要不要賭大的，「如果我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球。」