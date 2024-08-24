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戴資穎日本公開賽退賽！進帳7700分、38萬獎金　社群發文感謝關心

記者黃建霖/綜合報導

▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）
▲台灣羽球一姊戴資穎，在超級750系列日本公開賽4強戰中，首局為了救球，導致舊傷不適，坐在場邊摸著膝蓋露出痛苦神情。（圖／取自戴資穎臉書，Badmintonphoto）
我國名將戴資穎今（24）日原本將在2024日本羽球公開賽女單4強戰上，對決泰國選手布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan），不過她由於左膝傷勢，決定退賽返台治療。戴資穎在日本賽闖進女單4強，預計可進帳7700分的積分，並獲得11900美元（約合台幣38萬）的獎金。

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戴資穎選擇退賽　社群發文

過去和布桑蘭交手，戴資穎取得17勝4敗的絕對優勢，如果健康狀態下應戰，應該有很高機率取勝，前進女單決賽爭冠。可惜昨天對仁平菜月一戰她傷到了左膝，雖然之後撐完全場，但最終還是選擇退賽，返回台灣接受治療。

在確定退賽後後，戴資穎在個人社群網站上寫下：「謝謝大家的關心，今天沒辦法上場比賽了，依然很開心和珍惜能在場上跑動的每一刻。」她預計不會打接下來的韓國公開賽，專心備戰接下來的2024台北羽球公開賽。

日本公開賽進4強　戴資穎預計可得7700分、38萬

日本公開賽屬於世界羽聯超級750系列賽的賽事，按照BWF的指引，冠軍可獲得11000分的積分，亞軍9350分，4強7700分，8強6050分，16強則是4320分。至於在獎金方面，本屆賽事的總獎金達85萬美元，單打的冠軍可得到59500美元，亞軍28900美元，4強11900美元，8強4675美元，16強為2550美元。

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