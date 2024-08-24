孫生超辣前女友離開啦啦隊！全新身分曝光　粉絲嗨喊：好期待

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▲Wendy（左2）是初代電豹女成員，甜美外型和魔鬼身材被粉絲封為「電豹女神」。（圖／Wendy IG）

▲Wendy昨日晚間在IG宣布新身分，她興奮表示自己即將加入全新電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」，消息曝光後令粉絲興奮不已。（圖／Wendy IG）

▲Wendy（左圖）昔日和網紅孫生（右圖）交往，2022年底宣布分手，不過2人依舊維持好友關係，一舉一動備受粉絲高度關注。（圖／Wendy、孫生IG）

籃球啦啦隊人氣成員Wendy林宛璇和網紅「反骨」成員孫生分手後，一舉一動仍備受關注。Wendy日前才宣布離開電豹女的行列，昨（23）日再度宣布新身分，她將轉戰電競圈，成為全新電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」的成員，消息曝光後引發粉絲熱議。Wendy原是職籃T1聯盟桃園雲豹啦啦隊「Leopard-Girls」的人氣成員，甜美外型加上一雙逆天長腿，被粉絲封為「電豹女神」。2021年加入至今已有3年的時間，今年也幸運見證了球隊拿下總冠軍。不過本月21日官方竟無預警宣布Wendy離隊的消息，其他人氣成員包括馬妹、艾融、牛奶都確定離開。消息曝光後震驚不少粉絲， Wendy也在官方貼文底下表示：「感謝雲豹這3年的照顧！」許多球迷紛紛不捨留言：「沒有Wendy怎麼看雲豹」、「紅的都走了，不知道要看誰了」、「紅的都沒留住」、「我會哭！」昨日晚間Wendy在IG宣布重大好消息，表示自己將迎來新身分，成為全新電競女團「TALON EMPRESS塔龍女孩」的成員。她興奮寫下：「這不只是一個新的挑戰，也是和其他女孩一起共度精彩時光的機會，我們會一起打遊戲、一起訓練，期待在接下來的比賽中和大家一同見證我們的成長與突破。」貼文曝光也引起粉絲熱議，紛紛直呼：「真的是仙女下凡啊」、「期待！」