Mandy遭爆花掉汪小菲800萬　張蘭大動作秀證據：都花這了！

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▲汪小菲（左）先前跟老婆馬筱梅（中）一起開直播與粉絲互動，張蘭（右）也在直播中跟兩人互動，還抖內超大禮物給兩人，並在直播時直接大方的「催生」。（圖／汪小菲微博）

汪小菲結束與大S的婚姻後，今年3月和Mandy（馬筱梅）再婚，近來傳出Mandy和汪小菲認識後，總共花掉對方800萬人民幣（約台幣3千5百萬），汪小菲的母親張蘭聽聞後，在直播中保護媳婦，還秀出手上名錶，「在這呢！媳婦花多少萬。」直言Mandy都會買禮物送她。汪小菲和Mandy再婚後，一舉一動都受到關注，不久前兩人才到歐洲度蜜月，外傳Mandy揮霍無度，相識以來花掉汪小菲800萬人民幣，話傳到張蘭耳朵裡，她在直播中秀出Mandy送她的手錶，替媳婦澄清謠言，「錢都花這了！」笑得合不攏嘴。不僅如此，張蘭還誇獎媳婦孝順，就像親女兒一樣，「有文化的人做事就是不一樣。」之前張蘭也曾分享和媳婦相見歡的影片，Mandy一見她就張開雙臂喊她「媽」，她也誇獎媳婦越來越漂亮。有人就想起過去張蘭也曾公開誇獎過大S，「這個媳婦我認定了啊，正義、正氣、善良。」沒想到汪小菲和大S婚變，船過水無痕，張蘭也立刻改口，還怒斥大S不配為人母，讓人笑喊，「這嘴真是神了。」