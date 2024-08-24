民眾黨跳船+1！不分區立委第17位徐瑞希退黨　點名黃珊珊剝削移工

民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波，他昨發臉書再度向支持者致歉。不過民眾黨不分區立委排第17位的台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希，今（24）日在臉書宣布退黨，更點名同黨立委黃珊珊「助長財團剝削移工」。徐瑞希說，也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。
徐瑞希在臉書說，去年獲民眾黨提名為不分區立委第17名。年初，他在一個偶然的機會發現，黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工。「為顧及黨內團結，我一再隱忍，直到最近，我進一步發現，黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。」
徐瑞希說，他與民眾黨或黃珊珊，已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，他所從事為移民工爭取權益的基本立場。他說他雖然知道，民眾黨正深陷選舉帳務爭議，柯文哲也給他其他的機會，「但幾經思考，我仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為我之前的發文，是為爭取遞補立委而為。」
徐瑞希說，他一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。「感謝民眾黨提名我為不分區立委，這代表民眾黨重視移民工權益。未來，我仍將在NGO，繼續為没有選票的移民工爭取權益；也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。」
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徐瑞希說，他與民眾黨或黃珊珊，已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，他所從事為移民工爭取權益的基本立場。他說他雖然知道，民眾黨正深陷選舉帳務爭議，柯文哲也給他其他的機會，「但幾經思考，我仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為我之前的發文，是為爭取遞補立委而為。」
徐瑞希說，他一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。「感謝民眾黨提名我為不分區立委，這代表民眾黨重視移民工權益。未來，我仍將在NGO，繼續為没有選票的移民工爭取權益；也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。」