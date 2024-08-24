爆冷！法國黑馬拉尼耶2：1淘汰中國球王石宇奇　闖日本公開賽決賽

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▲中國大陸世界第一的石宇奇，意外在日本公開賽4強輸給19歲的拉尼耶。（圖／美聯社／達志影像）

2024日本羽球公開賽最大冷門出現，法國19歲新星拉尼耶（Alex Lanier）今（24）日在男單4強戰上以17：21、21：16、21：18擊敗中國世界第一的石宇奇，闖進到男單決賽。本屆賽會他接連擊敗李梓嘉、西本拳太、石宇奇等好手，無疑是賽會最大黑馬，未來也很有機會在男子羽壇展現更強的競爭力。石宇奇目前排名世界第一，不過他巴黎奧運在8強上出局，未能奪牌。未來他是否還在中國羽協的洛杉磯奧運週期規畫之中，受到矚目。在日本公開賽上，石宇奇前三輪擊敗日本的田中湧士、以及我國的林俊易和蘇力揚。今天面對世界排名29的歲拉尼耶，石宇奇意外陷入苦戰，前者本站上演黑馬驚奇，先後擊敗馬來西亞奧運銅牌李梓嘉、印尼選手Chico Aura Dwi Wardoyo，以及世界排名第11的西本拳太。拉尼耶球風不像一般歐洲球員那樣大開大合，心態沉穩、技術頗為細膩，雖然殺球沒有前輩安賽龍（Viktor Axelsen）那麼威猛，但連貫攻勢的能力相當不錯，失誤控制也很優異，讓石宇奇此役必須要多次高質量來回才能得分。前兩局雙方各自拿下一局，決勝局拉尼耶一路領先，石宇奇被動追趕，法國小將一度取得5分差的優勢，並且率先以20：18拿下兩個賽點，隨著石宇奇回球出界，本屆賽會男單項目的最大冷門爆出。