新鮮人投101封履歷上工「想做16.5個月」　4大因素點燃離職導火線

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yes123求職網調查，今年應屆畢業或退伍人士，而且「曾經求職過」的新鮮人，目前39.4%透露「已經找到或正在從事正職工作」，而對已經或曾經找到「頭路」的新鮮人，則要投遞101封履歷表才能得到一次錄取機會，平均至少想做16.5個月，可能由於「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「職場高壓，卻無法抗壓」、「現實和理想落差過大」等因素離職，「上工開心指數」平均僅有43.1分。yes123求職網公布「Z世代待業痛苦與上工開心指數調查」發現，今年應屆畢業或退伍，而且「曾經求職過」的新鮮人，目前已有39.4%透露「已經找到或正在從事正職工作」，高於去年同期的36.7%，持續觸底反彈，創下近4年新高水準，回顧以往8月下旬的同期調查，包括2022年為34.7%、2021年為32.2%、2020年為40.9%、2019年為45%、2018年為40.7%、2017年為39.3%、2016年為38.2%、2015年為39.4%、2014年為38.6%。調查指出，已經或曾經找到工作的新鮮人，平均投過18.7封履歷才會獲得一家企業的面試機會，相當於去年的18.6封，同時得再面試5.4家公司，才能真正找到一份工作，略低於去年的5.6家，依此數據換算下來，新鮮人若想得到一次錄取機會，約要投遞101封履歷表。調查提到，今年的「履歷投遞錄取指數」101分，不但低於去年的104.2分，更創下近8年新低，顯見受惠內外銷產業皆缺工的效應，有助Z世代畢業生加快求職進度另外，調查更進一步顯示，已有新鮮人原本預期的月薪平均3萬1208元，比起去年的3萬698 元多出510元，調幅1.7%，對比現在實際領到的月薪，平均落在3萬220元，比起去年的2萬9773元增加447元，上揚1.5%，除了首度突破3萬元大關，兩者均是11年以來的新高，不過期望與實領的月薪，兩者中間落差988元，略多去年的925元，大約打了97折，但有92.7%新鮮人透露，這樣的月薪算是試用期薪資，未來過關的待遇可能還有調高空間。不過，調查提到，82.3%新鮮人表示，其實不滿意現在的薪酬水準，另一方面，針對職務想法，72.2%新鮮人感到現在的工作內容「無成就感」，至於在學期間所學知識能否實際應用職場，64.2%新鮮人覺得目前「學非所用」，僅有35.8%新鮮人自認「學以致用」。調查顯示，新鮮人衡量「薪資滿意度」與「工作成就感」，自評的「上工開心指數」平均僅有43.1分，但仍高於去年的41.2分，創近4年新高，只是其中12.6%新鮮人自評「零分」。不僅如此，調查指出，目前87%在職的新鮮人透露，曾經有過離職的念頭，而且在可複選狀況之下，其中主要的10大原因包括「工作量與薪水不成正比」50.5%、「學不到東西」44.1%、「工作壓力過大」40.5%、「工作內容和之前想像的不同」32.8%、「上司情緒不穩，老是愛罵人」27.1%、「經常被資深同仁欺負、嘲笑」24.9%、「工作（公司）沒有發展性」22.6%、「經常加班或應酬」19.2%、「不適應企業文化、人際關係」16.3%、「離家（住的地方）太遠」14.3%。整體而言，調查更進一步提到，仍有26.4%新鮮人表示，對於目前的正職工作，打算從事「1年以上至2年不到」，不過也有23.5%新鮮人打算從事「半年不到」，若將「半年不到」細分，其中14.8%新鮮人是「3個月（含）以下，還有8.7%新鮮人是「超過3個月至6個月不到」。調查提到，新鮮人對於一份工作，平均至少想做16.5個月，大約為495天，多於去年的15.8個月，創下7年新高，等於要先累積「5個季度」左右的工作經歷再說。yes123求職網發言人楊宗斌針對此次調查結果解讀，今年的新鮮人即使目前身處「後疫情時代」，大環境屬於緩步復甦又缺工的階段，千辛萬苦幸運找到工作，卻也碰上青年低薪化的窘境，一旦無法學以致用、缺乏職場成就感，想要真正開心上班，其實有相當高的難度。至於「點燃」新鮮人離職的導火線，可能會有「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「職場高壓，卻無法抗壓」、「現實和理想落差過大」，楊宗斌不忘提醒新鮮人，如果換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿1年以上，反而對於履歷表會有扣分作用，其實不利面試評價，容易遭到企業貼上「穩定度低」、「抗壓性差」的負面標籤。此外，調查發現，獲得正職工作75.2%新鮮人透露，目前每個月仍然「存不到錢」，等於算是「零存族」、「月光族」、「月底吃土族」，這也代表其餘的24.8%算是「存得到錢」，而且平均每月能存5869元，若將「存得到錢」細分，當中會有12.7%新鮮人存到「一萬元（含）以上」。楊宗斌綜觀本次調查數據認為，不少新鮮人在月初領薪水後接近月底前，呈現「吃土狀態」，導致財務壓力的惡性循環不斷，不過如果慎選投資工具，搭配景氣循環，透過長期複利效果，小錢變成大錢也不是不可能。楊宗斌建議，職場菜鳥應該提早建立理財觀念，包括「收入先減去儲蓄或投資，才是等於支出」，若以年化報酬率6%估算，每月至少定額投資3000元，其實10年後就能存到47萬元，完成人生半桶金，直到20年後達到132萬元。