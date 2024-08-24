真人版《航海王2》再曝新演員！尾田榮一郎保證：滿意前絕不上線

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▲Netflix真人版影集《航海王》第2季拍攝中，同步公開原著作者尾田榮一郎親筆信件。（圖／Netflix提供）

▲Netflix真人版影集《航海王2》正拍攝中，凱蒂·賽高 （Katey Sagal）飾演古蕾娃醫生。（圖／Netflix提供）

▲馬克·哈雷利克 （Mark Harelik）飾演西爾爾克醫生。（圖／Netflix提供）

▲Netflix真人版影集《航海王2》受到關注，森德希·拉瑪莫西 （Sendhil Ramamurthy） 飾演寇布拉 。（圖／Netflix提供）

Netflix《航海王》真人版影集第2季正在拍攝，今（24）日曝光4位新角色，包含古蕾娃醫生、西爾爾克醫生、寇布拉與星期三小姐，並同步公開原著作者尾田榮一郎的親筆信件，他重申：「製作方向我保證，在我滿意之前絕不會讓作品上線」，如此精心製作又尊重原著的影集，絕對不會讓粉絲們失望。第一季推出時，打破真人版魔咒，口碑收到好評，第二季再度釋出新演員陣容，包含飾演「星期三小姐」的查莉特拉·強德蘭、飾演「古蕾娃醫生」的凱蒂·賽高、飾演「西爾爾克醫生」的馬克·哈雷利克、飾演「寇布拉」的森德希·拉瑪莫西。而之前也曝光過演員名單，包括飾演「布洛基」的布倫丹·莫里、飾演「斯摩格」的卡勒姆·克爾、飾演「5號先生」的卡姆魯斯·強森、飾演「可樂克斯」的克萊夫·羅素、飾演「9號先生」的丹尼爾·拉斯克、飾演「3號先生」的大衛·達斯馬齊連、飾演「情人節小姐」的潔札拉·潔絲琳、飾演「達絲琪」的茱莉亞·雷瓦爾德、飾演「瓦波爾」的羅布·科萊蒂、飾演「多魯頓」的蒂龍·基奧，以及飾演「東利」的維爾納·庫澤。第一季就有演出，這次原班人馬回歸的演員，包括飾演「蒙其·D·魯夫」的伊納基·戈多伊、飾演「羅羅亞索隆」的新田真劍佑、飾演「娜美」的艾蜜莉·拉德、飾演「騙人布」的雅各·羅美洛、飾演「香吉士」的塔茲·史卡勒、飾演「亞爾麗塔」的伊莉婭·伊索雷利斯·保利諾、飾演「巴其」的傑夫·沃德以及飾演「哥爾羅傑」的麥克·多曼，讓粉絲十分期待。《航海王》改編自日本最暢銷系列漫畫，帶領觀眾進入尾田榮一郎建構的世界，展開獨一無二的傳奇海洋冒險故事。年輕探險家蒙其·D·魯夫自小渴望無拘無束的生活，因此離開他所居住的小村莊，踏上危機四伏的旅程，希望找到傳說中的知名寶藏，成為海賊王。但要尋獲這個終極獎賞，魯夫必須募集一支夢寐以求的團隊，找到一艘揚帆四海的船舶，探索浩瀚藍海的每個角落，事事搶先海軍一步，屢屢智取危險敵人。