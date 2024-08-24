陳玉珍率團赴北京　民進黨批：中共想分化內部「要認清現實」

我是廣告 請繼續往下閱讀

為爭取中客到金門，金門縣議長洪允典、以及立委陳玉珍率團到北京，與國台辦主任宋濤會面。對此，中國事務部主任吳峻鋕今（24）日呼籲，台灣民眾、政治人物都要認清中國想分化台灣內部行為，不要讓對手分化。民進黨上午舉行「2024新生代國家安全培力營」，吳峻鋕會前接受媒體訪問。媒體關切，總統賴清德昨天赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，而中共也派出38共機包圍台灣一事。吳峻鋕回應，台、澎、金馬是中華民國領土，賴清德到金門去做保衛國家、保衛台灣民主自由的宣示，這是理所當然，而中國一直用無理、不理性的反應，這對兩岸關係的正常推展，及對台海和平都沒有幫助；他呼籲，中國要用理性的方式來看待兩岸關係，甚至來看待台灣在全世界的地位。至於陳玉珍率團赴北京一事，吳峻鋕表示，台灣台澎、金、馬同舟一命，大家需要的是團結，中共會用各式各樣的方法，包含統戰滲透等，想分化台灣內部。吳峻鋕呼籲，台灣民眾、政治人物都要認清現實、認清中國行為，盡量來促使台灣內部的團結，不要讓對手分化，才可以讓台灣民主自由維持下去。