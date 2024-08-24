大谷翔平第40次盜壘成功！首度單季40盜　距離「40轟40盜」差1轟

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大谷翔平實在太快！洛杉磯日籍球星大谷翔平在今（24）日面對坦帕灣光芒的比賽中，憑藉腳程跑出內野安打上壘後，在下個打席的首球，毫無遲疑地發動盜壘，成功跑出個人本季第40次盜壘。大谷翔平本場擔任先發第1棒、指定打擊，1局下的首個打席，在球數1好2壞下，瞄準內角低位置的伸卡球出擊，結果敲成一壘側的平飛球，遭到接殺。Mookie Betts的打席中，隨著Tyler Alexander投出該打席的第1顆球，大谷翔平沒有絲毫猶豫，直接發動盜壘，捕手甚至都來不及回傳，就已經輕鬆踏上二壘，跑出本季第40次盜壘。此外，保持「40轟、40盜」最速紀錄的Alfonso Soriano，當時花費了147場比賽達成，