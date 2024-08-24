大谷翔平第40次盜壘成功！首度單季40盜　距離「40轟40盜」差1轟

大谷翔平實在太快！洛杉磯日籍球星大谷翔平在今（24）日面對坦帕灣光芒的比賽中，憑藉腳程跑出內野安打上壘後，在下個打席的首球，毫無遲疑地發動盜壘，成功跑出個人本季第40次盜壘。這不僅是大谷翔平旅美生涯首次達成單季40次盜壘，距離成為大聯盟史上第6位達成「40轟、40盜」的球員，也只剩下最後1支全壘打。
靠腳程跑出安打 上壘即盜壘
大谷翔平本場擔任先發第1棒、指定打擊，1局下的首個打席，在球數1好2壞下，瞄準內角低位置的伸卡球出擊，結果敲成一壘側的平飛球，遭到接殺。4局下迎來第2個打席，雖然敲出軟弱的中間方向滾地球，但憑藉腳程跑出內野安打，也是個人連續第7場比賽有安打表現。
Mookie Betts的打席中，隨著Tyler Alexander投出該打席的第1顆球，大谷翔平沒有絲毫猶豫，直接發動盜壘，捕手甚至都來不及回傳，就已經輕鬆踏上二壘，跑出本季第40次盜壘。大谷翔平距離「40轟、40盜」只剩下最後1支全壘打，若達成此紀錄，將是大聯盟史上第六人，道奇隊史第一人。
此外，保持「40轟、40盜」最速紀錄的Alfonso Soriano，當時花費了147場比賽達成，大谷翔平目前只出賽126場比賽，還有20場比賽能夠超越這項紀錄，成為新科的最速紀錄保持人。
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大谷翔平本場擔任先發第1棒、指定打擊，1局下的首個打席，在球數1好2壞下，瞄準內角低位置的伸卡球出擊，結果敲成一壘側的平飛球，遭到接殺。4局下迎來第2個打席，雖然敲出軟弱的中間方向滾地球，但憑藉腳程跑出內野安打，也是個人連續第7場比賽有安打表現。
Mookie Betts的打席中，隨著Tyler Alexander投出該打席的第1顆球，大谷翔平沒有絲毫猶豫，直接發動盜壘，捕手甚至都來不及回傳，就已經輕鬆踏上二壘，跑出本季第40次盜壘。大谷翔平距離「40轟、40盜」只剩下最後1支全壘打，若達成此紀錄，將是大聯盟史上第六人，道奇隊史第一人。
此外，保持「40轟、40盜」最速紀錄的Alfonso Soriano，當時花費了147場比賽達成，大谷翔平目前只出賽126場比賽，還有20場比賽能夠超越這項紀錄，成為新科的最速紀錄保持人。