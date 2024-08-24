劉德華台北演唱會「明實名登記」！1類人可先買　搶票攻略一次看

香港四大天王「華仔」劉德華睽違11年再度來台開唱，他將帶著《今天⋯ is the Day》巡迴演唱會三度攻蛋，從10月31日開始連唱4天，一路到11月3日。而主辦單位「超級圓頂」將於明（25）日開放登記，且為了杜絕黃牛，採「實名制登記抽選」，每位會員帳號每個場次最多只可登記兩張票券，抽選結果將在8月31日公布。《NOWnews今日新聞》也整理出劉德華台北場演唱會的注意事項與相關時程，讓讀者們可一文看完。
🟡劉德華《今天...is the Day》巡迴演唱會2024台北站
📍演出地點：台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）
📍演出日期：
2024年10月31日（四）19:30
2024年11月1日（五）19:30
2024年11月2日（六）19:00
2024年11月3日（日）19:00
📍演出票價：6880元／4880元／3880元／1880元／800元（全場均為座席）
📍購票管道：Ticket Plus遠大售票系統
🟡搶票攻略
中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）
📍購票時間：8月25日（日）上午11時28分至13時28分
📍購票網址：（請點選）
一般民眾實名制登記抽選
📍開始登記時間：8月25日（日）15時28分起
📍登記網址：（請點選）
📍結果公布：8月31日（六）11時28分後，中選者將陸續成立待繳費訂單，主辦單位會以Email和簡訊通知，中選者可於Ticket Plus遠大售票系統「我的訂單」頁面查詢確認。
📍結帳期間：確認中選後至9月2日（一）11時28分截止
🟡實名制登記抽選規定
📍實名制登記將依登記訂單進行抽選，每位會員帳號在每個場次最多只可登記兩張票券，每個證件號碼於同一場次僅限登記一次，無法重複登記，登記證件名義不限會員本人。要注意的是，分次登記有可能發生單張票中選的情形，若希望兩人同行，需於一開始就將兩人資料登記在同一張訂單。
📍登記身心障礙優惠票及身心障礙陪同者，需先完成「身心障礙者身分認證」再進行登記，身心障礙優惠票僅限登記與身心障礙者本人身分認證相符的證件資料；若有登記陪同者，需與身心障礙者本人登記於同一訂單，切勿分次登記。
📍系統列印票券時，參加者的「證件姓名」及「證件號碼」，台灣居民只限填寫「身分證姓名」及「身分證字號」，海外人士參加者則限填寫「英文護照姓名」及「護照號碼」。登記時務必確認每位參加者資料填寫正確，若資料填寫不符以上規定，視同放棄登記抽選。
📍身分證姓名僅限填寫「繁體中文」與「英文」，護照姓名僅限填寫「英文」，勿使用特殊符號及字元。
📍若台灣居民填寫姓名無法於票券正常顯示（生僻字、特殊字），可於姓名欄位輸入與護照正本相同的英文姓名，活動當天持護照與身分證正本核對姓名及身分證號入場。
📍登記成功便無法取消整筆登記資料，需確認資料正確無誤後再進行登記，登記後若發現有資料輸入錯誤者，務必於截止日期8月30日15時28分前，至「我的訂單」於登記訂單姓名欄位點擊「查看詳情」修正資料，逾期一律不得變更實名資料。
📍冒用他人資料登記者，違反《文創法》第10條之1第3項「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證」，將面臨三年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單。
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📍演出地點：台北小巨蛋（臺北市松山區南京東路4段2號）
📍演出日期：
2024年10月31日（四）19:30
2024年11月1日（五）19:30
2024年11月2日（六）19:00
2024年11月3日（日）19:00
📍演出票價：6880元／4880元／3880元／1880元／800元（全場均為座席）
📍購票管道：Ticket Plus遠大售票系統
🟡搶票攻略
中國信託卡友限區限量優先實名購票（含簽帳金融卡，無法使用AE、大來、銀聯卡）
📍購票時間：8月25日（日）上午11時28分至13時28分
📍購票網址：（請點選）
一般民眾實名制登記抽選
📍開始登記時間：8月25日（日）15時28分起
📍登記網址：（請點選）
📍結果公布：8月31日（六）11時28分後，中選者將陸續成立待繳費訂單，主辦單位會以Email和簡訊通知，中選者可於Ticket Plus遠大售票系統「我的訂單」頁面查詢確認。
📍結帳期間：確認中選後至9月2日（一）11時28分截止
🟡實名制登記抽選規定
📍實名制登記將依登記訂單進行抽選，每位會員帳號在每個場次最多只可登記兩張票券，每個證件號碼於同一場次僅限登記一次，無法重複登記，登記證件名義不限會員本人。要注意的是，分次登記有可能發生單張票中選的情形，若希望兩人同行，需於一開始就將兩人資料登記在同一張訂單。
📍登記身心障礙優惠票及身心障礙陪同者，需先完成「身心障礙者身分認證」再進行登記，身心障礙優惠票僅限登記與身心障礙者本人身分認證相符的證件資料；若有登記陪同者，需與身心障礙者本人登記於同一訂單，切勿分次登記。
📍系統列印票券時，參加者的「證件姓名」及「證件號碼」，台灣居民只限填寫「身分證姓名」及「身分證字號」，海外人士參加者則限填寫「英文護照姓名」及「護照號碼」。登記時務必確認每位參加者資料填寫正確，若資料填寫不符以上規定，視同放棄登記抽選。
📍身分證姓名僅限填寫「繁體中文」與「英文」，護照姓名僅限填寫「英文」，勿使用特殊符號及字元。
📍若台灣居民填寫姓名無法於票券正常顯示（生僻字、特殊字），可於姓名欄位輸入與護照正本相同的英文姓名，活動當天持護照與身分證正本核對姓名及身分證號入場。
📍登記成功便無法取消整筆登記資料，需確認資料正確無誤後再進行登記，登記後若發現有資料輸入錯誤者，務必於截止日期8月30日15時28分前，至「我的訂單」於登記訂單姓名欄位點擊「查看詳情」修正資料，逾期一律不得變更實名資料。
📍冒用他人資料登記者，違反《文創法》第10條之1第3項「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證」，將面臨三年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單。