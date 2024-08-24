長榮集團五星旗風波後喊反台獨　民進黨揭中共一系列推波助瀾目的

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巴黎長榮桂冠酒店拒掛中國五星旗所衍生的風波持續延燒，長榮集團昨發布聲明致歉，表示會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，民進黨中國事務部主任吳峻鋕今（24）日表示，從奧運期間，包括搶奪我國國旗、加油標語，再到長榮酒店事件，顯見中共當局有一定程度推波助瀾，並要壓縮台灣在國際上的地位。一名中國網紅近日在法國入住巴黎長榮桂冠酒店，發現大廳掛滿各國旗幟，卻獨缺中國五星旗。民進黨今舉行「2024新生代國家安全培力營」，吳峻鋕會前接受媒體訪問談起此事。吳峻鋕表示，這是中共一系列活動所造成的後續效應，大家都知道，中國對台灣一直有領土的野心，而民進黨也一再提醒國人，和平不能完全建立在對方的信任中。對於網紅後續行為，吳峻鋕認為，網紅有得到中國宣傳部門的支持，在奧運期間，台灣的國旗、加油標語等被搶奪，其行動背後，中共當局有一定程度的推波助瀾行動，該行動不是今天才發生。吳峻鋕提到，中國在國際上，壓縮台灣、搶奪台灣邦交國，阻止台灣參加國際組織，甚至不准台灣參與民間賽事，這當然是國安問題一環，而台灣當然要想一些策略來加以因應。至於許多企業被中國壓迫，是否有保護做法？吳峻鋕進一步指出，包含有航空公司要求把台灣的名字改掉、酒店旅館的訂房系統要求把台灣的名字，改成中國所想要的名字等，這都是用政治力量對民間商業活動的壓迫，他覺得此舉在世界上很難被接受，台灣也會持續用策略加以反制。