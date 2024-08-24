柯文哲致歉「誤信老同學」　律師酸爆：這麼容易被騙還想當總統？

民眾黨主席柯文哲競選總統時的政治獻金帳目不清疑雲，爭議持續延燒，時任競總總幹事的李文宗是柯文哲認識50年的好友。柯文哲昨再度向支持者致歉，「我沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是我自己要深刻反省的」，律師林智群酸，「這麼容易被騙還想當總統？」
李文宗與柯文哲是高中同學，曾任柯文哲在台北市長時的市長室秘書，也曾擔任台北捷運公司董事長，但他日前在記者會上回應外界質疑時竟說，「我非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」，也遭罵翻。
柯文哲昨晚在臉書說，「一開始監察院申報登載被發現有問題，我們才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。我過去總說要『相信制度，而不是相信個人』，這一次，我沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是我自己要深刻反省的。」
律師林智群酸，柯文哲去年一度要與國民黨合作談藍白合競選總統，但事後卻說誤信國民黨，政治獻金案又是誤信老同學，兩岸一家親是誤信共產黨嗎？「這麼容易被騙還想當總統？」
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柯文哲昨晚在臉書說，「一開始監察院申報登載被發現有問題，我們才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。我過去總說要『相信制度，而不是相信個人』，這一次，我沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是我自己要深刻反省的。」
律師林智群酸，柯文哲去年一度要與國民黨合作談藍白合競選總統，但事後卻說誤信國民黨，政治獻金案又是誤信老同學，兩岸一家親是誤信共產黨嗎？「這麼容易被騙還想當總統？」