時力揭「木可選舉政治煉金術」　王婉諭揪出柯文哲假帳案3大關鍵

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城三大案疑涉弊，近日又因競選總統時的政治獻金帳目不清引發爭議。時代力量在臉書發布「木可選舉煉金術？帶你了解柯文哲政治獻金爭議！」影片，點出柯文哲的三大爭議關鍵，時力黨主席王婉諭說，最關鍵的就是金流有沒有流入私人口袋。
王婉諭說，木可是民間公關公司，柯文哲競總付錢給木可，但木可到底是競總的附隨組織，還是黨營事業？查帳記者會上，民眾黨發言人還代木可發表聲明，這些都不合常理。
其次，王婉諭說，柯文哲的財產申報，卻找自己人、曾任民眾黨中央委員端木正當會計師，不僅是「球員兼裁判」，根本是「投手兼打擊」，完全不符合會計師查核的相關規範。
王婉諭結論，民眾捐給政黨的小額捐款，代表對政黨的支持，都要謹慎看待，法律對政治獻金的使用範圍與申報規則，也都有清楚規範，最重要的是「取之於民眾就要用之於社會」，絕對不可以流入公司或是私人的口袋。
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其次，王婉諭說，柯文哲的財產申報，卻找自己人、曾任民眾黨中央委員端木正當會計師，不僅是「球員兼裁判」，根本是「投手兼打擊」，完全不符合會計師查核的相關規範。
王婉諭結論，民眾捐給政黨的小額捐款，代表對政黨的支持，都要謹慎看待，法律對政治獻金的使用範圍與申報規則，也都有清楚規範，最重要的是「取之於民眾就要用之於社會」，絕對不可以流入公司或是私人的口袋。