許光漢為這件事跟同袍說抱歉！役男公開互動：超爽　預告發大合照

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢有張精緻臉孔及實力派演技，曾經以《關於我和鬼變成家人的那件事》首度叩關金馬影帝，近年積極耕耘國際市場。（圖／許光漢IG）

▲許光漢去年5月受邀前往南韓首爾參加百想藝術大賞頒獎典禮。（圖／百想藝術大獎提供）

33歲許光漢入行11年成為當紅炸子雞，他選擇在事業正值巔峰時入伍服役，留下影集《正港分局》、韓劇《無路可走：輪盤賭》等新作品，供影迷一解相思之愁。許光漢目前在成功嶺接受新兵訓練，鄰兵是大明星不免引發騷動，有同班的新兵透露，許光漢在隊上不小心撞到他，禮貌說道歉，大呼：「超爽的！」一名男網友在Threads發文，透露友人在成功嶺服役，不但和許光漢同梯次還被分到同一班，原PO詢問可否要簽名，被以「長官下令會扣分」拒絕，此外，當兵友人分享昨（23）日與許光漢簡短的互動，「剛剛他還撞到我，跟我說抱歉！」有趣的是原PO認為友人在胡謅，要求附上證明，友人表示：「以後有大合照再說，X北，成功嶺不能拍照。」貼文發布後引發關注，不到半天累計1.5萬瀏覽次數。據了解，20日下午2點多，許光漢獨自現身台中成功嶺報到，以替代役第258梯次入營，經過尿液篩檢等健康檢查，22日跟同袍參加開訓典禮，接著就是進行一連串操練、打靶、課程研習等事項，未來會在替代役訓練班跟1157人完成21天新訓，預計9月9日撥交給下個受訓單位，結訓後再前往民間機關服完為期1年的兵役。