最美董座徐培菁成小三！年薪2000萬跳槽九州　煮晚餐被賞1kg金條

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▲林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷，以及「台灣最美董座」徐培菁的供養。（圖／翻攝畫面

台中地檢署持續追查九州博弈集團案，查出總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢，且旗下剛谷公司於短短5年間，就入帳高達438億元。檢調查出，警政監林明佐被陳政谷、徐培菁供養，其中，被譽為「台灣最美董座」徐培菁，為前資深媒體人，曾任中華民國電子競技運動協會理事長等，陳政谷不惜開出年薪2000萬元，就為了挖角徐培菁，徐培菁還曾向友人透露，煮晚餐給老闆吃，陳政谷還贈送重量1公斤、價值260萬元的金條當禮物。據了解，徐培菁外型亮眼出眾，被譽為「台灣最美董座」，檢調查出，徐培菁在九州集團扮演關鍵角色，負責處理打點陳政谷工作事務、銀行帳戶等，甚至吸收前警政監林明佐，負責透露訊息給集團，徐培菁更與已婚的林明佐發展出婚外情，2人被查出同居，且隱匿大批不明金流。起訴書指出，陳政谷於2020年間，大手筆開出年薪2000萬元挖角徐培菁，當時徐一度覺得去博弈集團恐觀感不佳，對外說在網路公司上班。而陳政谷對徐培菁出手闊綽，徐培菁曾對友人透露，曾煮晚餐給陳政谷吃，陳政谷還打賞價值200萬、1公斤金條給徐，證明徐培菁已在2020年間，加入九州集團成為重要幹部。檢方指出，涉案的前警政監林明佐，法院認為其犯嫌重大，且有逃亡串供之虞，檢方更於起訴書中指出，林明佐受九州犯罪集團總裁陳政谷、徐培菁供養，並與徐培菁同居，藏匿可疑財產4451萬餘元，更與陳政谷稱兄道弟，檢方痛批林明佐濫用警政監之職權，賣官求榮、敗壞官箴，應從重量刑，以儆效尤，給予努力打拚的基層員警應有之公道。